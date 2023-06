Jimena Barón se conmocionó tras vivir un hecho inesperado: "Mi peor pesadilla"

La cantante compartió un sentido video en sus redes sociales. Jimena barón habló sobre uno de sus miedos en sus redes sociales.

Jimena Barón se emocionó en una de sus historias de Instagram al contarles a sus millones de seguidores el fuerte miedo que tuvo durante meses. La intérprete de hits como La Tonta, Flor de Involución y La Araña aseguró que superó uno de sus mayores temores de los últimos tiempos.

"Bueno, cómo les explico mi felicidad. Hoy fue el primer ensayo general de Mala Sangre, yo empecé el 1 de marzo a ensayar porque me cuesta un huevo bailar las coreografías", comenzó su descargo Barón desde su casa, recién llegada del ensayo. En las historias anteriores a ese video, había compartido algunos fragmentos del despliegue que hará en el Teatro Ópera.

Barón aseguró que durante meses no supo si iba a poder bailar las coreografías que armó y cantar en vivo al mismo tiempo. "Hoy fue la primera que lo hice y pude. No se cómo explicar este momento: mi peor pesadilla era probar hoy y decir 'ah, inventé cualquiera. No puedo'. Le tenía pánico a este momento", soltó la actriz con la voz temblorosa por la emoción.

La fuerte canción que Jimena Barón le hizo a Gianinna Maradona

Barón estrenó hace algunos meses La Araña, una canción en la que la narradora denuncia a una amiga por haberse puesto en pareja con su ex, misma situación que sucedió con Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. La hija del 10 y barón fueron amigas durante años y las coincidencias entre la historia de la canción y su relación hicieron que la prensa y los usuarios de redes entendieran al instante que el track iba dedicado a Maradona. "Ella siempre ahí, incondicional. Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal. Me supo entender, me supo cuidar; vecina del dolor. Dijo en casa cuando la vio, esto es una señal. La araña es la traición", reza la primera estrofa de la canción de Barón.

"Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad. Yo jamás pensé, ni se me ocurrió, que todo era parte de un plan. Fue difícil aceptar, que me lograste envenenar. Pero ahora a vos te va a picar. La araña, la traición", escribió Jimena en la segunda parte de la canción.