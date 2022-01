Jimena Barón reveló lo peor y lo mejor de salir con ella: “Harta de estar sola”

Jimena Barón compartió en sus redes una lista de los pro y los contra de salir con ella y declaró estar cansada de la soltería.

Jimena Barón está de vacaciones en Madrid, España, junto con su hijo "Momo". Día a día, comparte en sus redes sociales fotos y videos de su aventura, pero un posteo en particular llamó especialmente la atención de sus seguidores: publicó una lista de los pro y los contra de salir con ella a la que llamó “cv”.

Todo empezó a partir de un mensaje de texto que recibió de una persona cuyo nombre no reveló, aparentemente, de alguien que vive en España. En la captura de pantalla del chat, se puede leer que esta persona le había sugerido tener una cita, pero al notar que ella estaba a cargo de su hijo y no podía verse a solas con nadie, se arrepintió de la invitación. Cansada de este tipo de situaciones, Barón publicó un comunicado sobre su vida amorosa.

Historia publicada por Jimena Barón en su cuenta de Instagram.

La lista dura dos carillas y comienza con una clara advertencia para sus futuros candidatos: “Este año en mayo cumplo 35. Tengo un hijo de 7 casi 24/7. Puedo salir un tiempo, la tengo a Mari, pero pasado el momento citas si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama”.

Entre otros de los puntos, Jimena asegura ser una persona independiente a nivel financiero, que no aspira a la convivencia ni al matrimonio y que tiene un estilo de vida saludable y con rutinas. “No aspiro a convivencia, si sucediera apuesto a cuartos y baños separados. No sueño con casarme. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y menos loca”, sigue.

Historia publicada por Jimena Barón en su cuenta de Instagram.

“Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele… la fisura no es un estado que me agrade. Los domingos son día familiar. No soy celosa, tampoco pelotuda. No reviso cosas, no me revisa nada nadie”, continúa la lista.

Historia publicada por Jimena Barón en su cuenta de Instagram.

“El sexo es diario y espectacular. Tu vida no me la compartas toda porque no creo que me interese toda y no me gusta fingir”, agrega. Por último, Barón asegura ser “una persona divertida y graciosa, no tan cariñosa, con un carácter bastante fuerte” pero con 2 años de terapia encima. “Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar y estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular”, finaliza.

El comentario del “Tucu” López sobre Jimena Barón

Meses antes de comenzar su relación con Sabrina Rojas, “El Tucu” López tuvo un romance muy breve con Jimena. Durante una emisión del programa que conduce actualmente, Es por ahí, el periodista Guido Zaffora le preguntó si le afectaba o le molestaba entrar a un lugar y que suene alguna de sus canciones.

"Volvíamos del corte y sonaba La Cobra.... ¿qué te pasa cuando escuchas un tema de Jimena?”, indagó. “¡No! Me parece un temazo. Es un súper tema. ¡¿Qué me va a joder?! No lo bailo porque no sé bailar”, se limitó a responder “El Tucu”. Cuando le preguntaron si ella lo había felicitado por su nueva relación, expresó: “No me felicitó porque no me la crucé. Seguramente si me la cruce me felicite”.