Iván de Pineda confesó el motivo que lo alejó de las redes sociales

Iván de Pineda sorprendió a todos en las últimas horas al revelar el insólito motivo por el que se alejó de las redes sociales. "Olvidate", le contestó el modelo y conductor de Pasapalabra a Silvina Escudero cuando la actriz lo instó a abrirse una cuenta de Instagram, donde le aseguró que tendría millones de seguidores.

Hoy en día las redes sociales están tan normalizadas que es muy poco común que haya personas que no tengan perfil ni ingresen en ninguna de ellas, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de aplicaciones que se pueden encontrar. Es aún más inusual que un famoso no tenga redes, dado que es una forma muy usada para sumar trabajo e ingresos con los canjes y publicidades. Entre las celebridades que no tienen redes sociales, una de las que más sorprende es Iván de Pineda, que recientemente contó el insólito motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

Después de protagonizar un divertido baile al aire, Silvina Escudero apuró al conductor con buena onda: "Estás muy canchero De Pineda, tendrías que tener Instagram. Ya te lo vengo diciendo de hace rato". Fue entonces que Iván de Pineda explicó el motivo por el que no es parte de la popular red social de Meta. "No olvidate, sería muy aburrido en Instagram", confesó el conductor de Pasapalabra, sincero.

"Tendrías millones y millones de seguidores", le insistió Silvina Escudero en el exitoso programa de juegos que se emite por las tardes de Telefe. Pero la respuesta de Iván de Pineda volvió a apuntar a lo poco interesante que sería su contenido, desechando de esta forma la idea de Escudero: "¿Y qué contaría? Acá enpijamado en casa leyendo…".

Jésica Cirio reveló por qué Iván de Pineda se bajó de La Peña de Morfi

La modelo, vedette y presentadora de 37 años contó todos los detalles acerca de lo que se viene en el ciclo musical de la televisión argentina que se emite los domingos entre las 11 y las 16 horas. Lo primero que hizo fue aclarar que la nueva sección a cargo de Jey Mammón se llamará Show Mammón, ya que según ella el humorista llegará al envío “para aportar toda su experiencia”.

Consultada por el ciclo que comanda Susana Roccasalvo por los rumores que indicaban que Nicolás Repetto también había sido buscado por la producción, Cirio reconoció: “Lo de ´Nico´ no lo sabía, pero creo que nunca estuvo convocado". Y ya con relación a lo que ocurrió con la baja intempestiva de De Pineda, remarcó que "Iván en su momento iba a estar, pero por compromisos laborales de él se le hacía bastante complejo”.