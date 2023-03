Internas en Telefe: la figura que rechazó reemplazar a Jey Mammón en La Peña de Morfi

Luego de que Telefe decidiera prescindir de Jey Mammón en su rol de conductor de La Peña de Morfi, se filtró el nombre de la importante figura a la que le fue ofrecido dicho puesto.

La denuncia por abuso sexual a Jey Mammón emitida por Lucas Benvenuto, quien llevó a la Justicia el caso que terminó con el sobreseimiento del acusado por prescripción del delito, destapó una serie de polémicas en Telefe que terminaron con el desplazamiento del conductor de La Peña de Morfi, ciclo creado por Gerardo Rozín que actualmente llevaba su impronta en conjunto con la modelo Jésica Cirio. En las últimas horas, se conoció el nombre de un respetado conductor que habría sido tentado a hacerse cargo del ciclo que está en la mira.

Según revelaron en A la tarde (América TV), magazine de espectáculos conducido por Karina Mazzocco, Telefe le ofreció la conducción del programa de música al periodista Rodolfo Barili, quien actualmente conduce la edición central del noticiero de la señal con Cristina Pérez. La elección se habría debido a que Barili, en su juventud, tuvo un pasado con la música y estuvo en una banda de rock.

Aunque el nombre provocó sorpresa en el panel de Mazzocco, se procedió a remarcar que Rodolfo Barili rechazó el ofrecimiento del canal. Por lo pronto, la edición del domingo 2 de abril de 2023 será conducida por Georgina Barbarossa, quien también se hizo cargo del envío anterior y tuvo un buen piso de audiencia (incluso mejor que con Mammón al aire) con un promedio de 11 puntos de rating.

De Brito reveló detalles del pasado de Jey Mammón como catequista

En un informe de LAM (América TV) De Brito habló sobre el trabajo de Mammón como catequista de escuela secundaria y reveló que madres de sus alumnos se pusieron en contacto con el programa para darle más información sobre las reuniones que organizaba en su casa: "Jey trabajó en un colegio muy prestigioso y conocido. Las madres que hablaron me pidieron reserva de los nombres pero me contaron situaciones que pasaron mientras Jey daba clases en el colegio. Las dos, que no se conocen entre sí porque son de distintos años, me contaron que Jey como profesor y catequista organizaba reuniones en su casa con chicos y chicas del colegio, siempre menores de edad. Buena onda, escuchaban música, tocaban la guitarra y no había nada sexual, las dos me lo aclararon y recalcaron".

"Como sabían que era carismático, generaba cariño, empatía y no se la creía, los chicos estaban encantados de tener un profesor como el que ustedes veían en la tele todos los días. A raíz de esta situación, las madres empezaron a interrogar a sus hijos, que ahora son grandes", sumó De Brito.

Pero sobre el final de su intervención, el conductor deslizó un polémico comentario que le hizo una de las mamás: "Una de las dos mamás me dijo 'investiguen cuál era la relación de Jey Mammón con el Padre Grassi', porque tenían buena relación y él (Jey) trabajaba para la fundación Felices los chicos y en ese momento lo promocionaba en sus clases de catequesis o lo que fuera".