Internas en El Trece: Suar le robó una figura a Tinelli para 2023

Adrián Suar se llevó a El Trece una figura de Marcelo Tinelli, quien se irá de la señal en diciembre próximo.

Adrián Suar se vengó de Marcelo Tinelli por su pronta salida de El Trece en diciembre próximo y le robó una de sus máximas figuras. Esto significará además el regreso de esta estrella a la televisión tras unos meses lejos de los medios y su inesperada partida de Laflia, la productora que tiene Tinelli.

Todavía no terminó el 2022 y los distintos canales ya están pensando y empezando a armar su programación de cara a lo que será el próximo año. Si bien los distintos realities que cada señal hará se llevan la mayor parte de las luces, las ficciones nacionales también tendrán su lugar preponderante en las grillas del 2023.

Planeando lo que será la segunda temporada de ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza) en El Trece, Adrián Suar tomó la fuerte decisión de robarle una figura a Marcelo Tinelli, quien dejará la señal en diciembre próximo, después de 17 años. La estrella que el Gerente de Programación del canal del Grupo Clarín participará en varios capítulos de la popular ficción, que en esta vez girará en torno al universo del teatro de revistas de los 80.

La figura que se alejó de Laflia y de Tinelli es nada menos que José María Listorti, que desde que dejó su programa de entretenimientos en El Nueve se alejó de los medios. De esta forma, Listorti volverá a interpretar un personaje en una ficción, algo que no realiza hace tiempo. Las escenas del humorista fueron grabadas en un teatro de Avellaneda y se estrenarían recién en febrero o marzo del 2023.

Listorti reveló por qué se alejó de la productora de Tinelli

En una charla por El Nueve, Dante Gebel le consultó: "Te quería preguntar algo que me llamó la atención... creciste en el clan Tinelli. Saliste de LaFlia después de 30 años, que en su momento era Ideas del Sur. ¿Y eso no te da un sentimiento de orfandad?".

"Sí, es una decisión que me costó mucho tomar. Hablé primero con la almohada, con mi mujer Moria, que está por acá, me acompañó y es una gran compañera", comentó Listorti. Y agregó: "Lo hablé con gente que no es del medio y que no está contaminada de esto. Y son decisiones que uno va tomando".

"¿Y por qué?", indagó el presentador. Y curiosamente, José María señaló: "Porque sí, no le encuentro el motivo. Son muchos años y uno quiere cambiar". En tanto, y a modo de ejemplo, sostuvo: "Yo quiero saber cómo es jugar al truco sin el ancho de espadas. Yo, a Marcelo Tinelli, 'El Chato', Prada, Federico Hoppe...". Luego de ver una imagen junto a Tinelli en el estudio de TV, reaccionó: "Esa foto resume todo lo que nos hemos divertido cuando hablamos las últimas veces con Marcelo, nos emocionamos de todas las cosas que hemos vivido juntos. En mi familia lo queremos mucho y él me decía que también".