Internaron a Pepe Cibrián: horas críticas por su estado de salud

"Pepe" Cibrián se descompensó por problemas en el corazón y tuvo que ingresar a un centro médico, justo días después de la separación de su pareja.

"Pepe" Cibrián sufrió una descompensación tras los duros días que vivió por su separación de Nahuel Lodi, quien le fue infiel con otro hombre. Después de horas de incertidumbre sobre su estado de salud, el actor y director teatral rompió el silencio y reveló qué fue lo que le pasó.

En este momento, Cibrián está transitando su duelo amoroso en Córdoba y aún no volvió a Buenos Aires. Sin embargo, su viaje fue interrumpido por un problema de salud: se descompensó de repente y tuvo que ser ingresado a un centro médico.

"Hubo un problema de salud del corazón. Empezó a sentirse mal, descompensado, con dolor en el pecho, y fue a un sanatorio para hacerse ver. Lo chequearon y le dijeron que tiene que descansar, no está internado, está en el hotel", informó el periodista Javier Fabracci en Mediodía Noticias (El Trece).

Y leyó en voz alta el mensaje que el mismo "Pepe" le mandó para enviar tranquilidad: "Estoy en el hotel y mañana de acuerdo con los resultados me dirán. Espero que estén bien y que solo sea un pico de estrés por lo ocurrido".

Cibrián cree que esta situación fue producto de todo lo que vivió en estos días, especialmente por la exposición mediática. "Lo que más le dolió a 'Pepe' fue el verse expuesto en esta situación, pocos días después de haber celebrado este compromiso", sumó el columnista.

Y sobre los rumores de que Nahuel se había atrincherado en la casa de "Pepe" ubicada en Pilar y que no quería irse, el dramaturgo aclaró que son falsos y que el joven abandonó la casa el mismo día en que se le pidió. Con respecto a los problemas cardíacos de Cibrián, no trascendieron detalles pero Marcela Tauro dijo en Intrusos (América TV) que "tuvo palpitaciones y estuvo varias horas internado".

El dolor de Pepe Cibrián por la ruptura con Nahuel

"Pepe" se enteró que Nahuel le había sido infiel cuando Intrusos filtró unas fotos del joven besando a otro chico en un boliche, en el marco de su despedida de soltero. El actor conversó con Susana Roccassalvo en Implacables (El Nueve) y dijo que todo esto lo shockeó mucho, ya que no habían establecido ningún acuerdo de pareja abierta ni nada que se le asemeje.

"Al enterarme, le pedí a alguien que le dijera a Nahuel que se fuera. Ya no había nada que hablar, no hay una solución para eso", relató "Pepe". "Ya sabrá él por qué lo ha hecho. Porque además esto involucra no solamente a mí, sino que también a su familia, a su gente más cercana. Yo nunca le hubiese preguntado ni me importaría preguntarle por qué lo hizo", concluyó.