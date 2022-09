Insólito motivo de pelea entre LAM y Socios del Espectáculo: "Nos quieren imitar"

El community manager de LAM apuntó sin escrúpulos contra Socios del Espectáculo por un desplante de este último ciclo. Ángel de Brito, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se encuentran enfrentados una vez más.

El equipo de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV, le declaró la guerra a Socios del Espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. El community manager de la cuenta de Twitter de LAM acusó a la dupla del canal del Grupo Clarín de querer copiarse del formato de su ciclo.

Todo comenzó cuando en Socios del Espectáculo invitaron a Las Chicas de la Culpa (Connie Ballarini, Malena Guinzburg, Fernanda Metilli y Natalia Carulias) para comentar momentos insólitos de la historia de la televisión. Lussich y Pallares se vieron obligados a improvisar escenográficamente para poder sentar a las comediantes y decidieron utilizar los sillones que usaban las "angelitas" cuando LAM se emitía por El trece, bajo el nombre Los Ángeles de la Mañana.

"Los Socios con los sillones de #LAM. ¿Nos quieren imitar?", reza un posteo de Twitter hecho desde la cuenta del ciclo de América TV. A pesar de la contundencia de ese tweet, De Brito aún no hizo ningún tipo de denuncia a sus colegas por utilizar la escenografía icónica de la antigua versión de su programa.

Ángel de Brito sobre su salida de El Trece

El periodista estuvo seis años al al aire en las mañanas de El Trece con su ciclo de espectáculos y recientemente reveló el motivo por el que no continuó en la emisora. "Del Trece me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, las mañanas del Trece estaban muertas y en los últimos tiempos me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención, de promoción", comenzó el periodista en diálogo con María Laura Santillán. Y agregó: "Yo siento que lo di todo y me parece que las condiciones no estaban dadas para seguir. Y me fui en los mejores términos y lo hablé con Suar, y lo hablé con Codevilla en ese momento".

De Brito dio a conocer que algunas actitudes de las autoridades del canal lo enojaron y reveló que hicieron lo posible por que no pudiera desarrollar LAM en otra emisora. "Es muy común, es parte de la competencia. Pero siento que como persona, como periodista, como empleado, no me lo merecía. Porque yo di todo para el canal. Mira, cuando anunciamos el fin de LAM todos los canales nos llamaron para trabajar", concluyó.