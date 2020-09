Marcela Tinayre nuevamente mostró su postura opositora al Gobierno y criticó los dichos de Alberto Fernández, quien había repudiado el escrache realizado este domingo contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

La conductora de Las Rubias e hija de Mirtha Legrand contó que la Corte Suprema abrió el per saltum y pidió: “Ojalá esto siga así y que no sea un pequeño caramelo que nos muestran”.

Tinayre reconoció que ella repudia los escraches. Pero cuando se tuvo que referir a la manifestación contra Lorenzetti, decidió apuntar contra el Presidente. "Los trató de ‘actos fascistas o nazistas’, cosa que me pareció terrible la frase esa”, admitió Tinayre.

No es la primera vez que Tinayre manifiesta su disconformidad hacia el mandatario. Recientemente, la hija de Mirtha dijo que no confiaba en las promesas del Presidente y le pidió: "Doctor Fernández, no nos hable más como un maestro de escuela, pero ya lamentable. Díganos la verdad".

La palabra de Alberto

El presidente Alberto Fernández expresó que el escrache realizado este domingo frente a la casa del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti es una expresión del "fascismo y el nazismo", en tanto que llamó a "cuidar la democracia que le costó 30.000 vidas a los argentinos".

El mandatario nacional se solidarizó con el ministro del máximo tribunal, un día antes de que el cuerpo judicial se reúna para definir el futuro de tres jueces desplazados por el oficialismo.

"Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti que sufrió el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al Gobierno que fueron a presionar a un juez", indicó. Y agregó: "Me solidarizo también con (Sergio) Massa, que lo vivió en Tigre, y con Cristina (Kirchner), que lo vive en su casa permanente. Llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Esas expresiones no son un reclamo popular, no es un reclamo a las instituciones. Es el más vil de los escraches, propio del fascismo y del nazismo, y no tiene nada que ver con la democracia".