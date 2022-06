Insólita caída de Flor Peña en pleno vivo: "Menos mal que me puse bombacha"

La conductora de televisión se cayó cuando ingresaba al estudio de su programa. Flor Peña apeló al humor para rematar el cómico momento que protagonizó.

Florencia Peña protagonizó un insólito y gracioso momento en su programa de televisión al caerse al piso cuando entró. La conductora de TV y actriz apeló al humor para reaccionar a la situación y puso a reír a todos los presentes en el estudio de América TV.

La celebridad ingresó al estudio desde detrás del decorado como lo hace todas las noches y mientras caminaba por la pasarela que tiene como parte de la escenografía se tropezó con un escalón y cayó de espaldas al piso. Flor pudo hacer que el golpe no sea fuerte, ya que cayó sentada y estalló de risa tras lo acontecido.

"Menos mal que hoy me puse bombacha. De pedo me puse", soltó la estrella de Casados con Hijos fiel a su humor picante. Después de reírse de ella misma durante unos segundos, la actriz se paró y continuó con su programa, en el que tuvo a Eleonora Wexler como invitada. Las actrices hablaron sobre la monogamia, las dinámicas de grabación largas en cine y recordaron canciones del musical Annie, del que Wexler formó parte de niña, y así entonces la icónica canción El sol brillará mañana.

El angustiante descargo de Flor Peña por el fallecimiento de Julieta Vallina

"Nosotros tenemos una frase que dice que el show debe continuar y yo siempre me peleo con esa frase cuando siento que a veces el show no debe continuar. Es mejor ser honesto, hablar con el corazón, se me hacía difícil hoy transmitir la alegría que transmitimos con este programa", comenzó su descargo Flor Peña en su programa, La Puta Ama. La actriz recordó que trabajó en televisión hace muchos años con Julieta Vallina pero aclaró que cuando protagonizaron Los Vecinos de Arriba junto a Diego Peretti y Rafael Ferro se volvieron amigas íntimas.

"Fue sobre todo una gran persona, una hermosa mujer y una gran artista. Una artista que nos va a faltar, que hizo todo: teatro, cine, mucha televisión, tuve el placer de conocerla trabajando. Nos hicimos muy amigas y compartíamos lo que para nosotros es un espacio sagrado y necesario que es el camarín", agregó la protagonista de Cabaret. Y concluyó: "Quiero abrazar mucho a su familia. A su hija, a sus padres, a sus hermanos. Cuando se va alguien tan joven y tan repentinamente te deja un vacío y la necesidad de repensar algunas cosas".