Inesperada renuncia en MasterChef sorprende a Telefe: "No va a continuar"

Creer o reventar, en las últimas horas una renuncia en MasterChef causó conmoción en la producción del programa de Telefe. El adiós de un integrante del reality que causó desconcierto en el canal.

En MasterChef se viven momentos de preocupación y desconcierto. Tras el comienzo de una nueva temporada del programa de cocina, conducido por Wanda Nara, un integrante del reality renunció y generó un gran problema para la producción de Telefe.

La noticia se conoció durante la jornada del pasado domingo 26 de marzo. En la transmisión previa a la final de Gran Hermano que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio, Wanda lanzó un comunicado para los televidentes y sostuvo que un participante abandonó el programa: "Tengo una noticia buena y otra mala para darles. Lamentablemente, Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa".

Asimismo, la presentadora de MasterChef señaló que Fiamma debió renunciar al reality porque "no puede compatibilizar su trabajo con la competencia". Sin embargo, y por otra parte, la concursante tomó sus redes sociales y disparó contra el programa porque aseguró que desde la producción nunca le especificaron que tenía que dejar de hacer su trabajo cotidiano para abocarse al cien por ciento al reality.

Fiamma, participante de MasterChef 2023, renunció al programa de cocina.

"Yo siempre conté que trabajaba para 'Essen', fui con los elementos de esa marca a todos los castings que hice. Siempre se supo que era parte de la empresa, ejecutiva de ahí", sostuvo Fiamma. Y luego relató: "Me dijeron que podía hacer ambas, siempre y cuando no mencione la marca para la cual trabajo en la grabación del programa. La verdad era que nunca pensé en quedar, me resultaba una locura la idea de mudarme 4 meses en Buenos Aires, con tantas horas de grabación, hijos chicos, mi vida en Rosario...".

Participante de MasterChef dijo lo que todos piensan

Una participante de MasterChef estalló de furia contra Germán Martitegui tras un comentario que no le cayó nada bien. El chef le hizo un cuestionamiento con respecto a su presentación en el reality show de cocina y perdió la paciencia, por lo que se generó un tenso momento en Telefe.

En la emisión del martes 21 de marzo, la mujer tuvo un fuerte encontronazo con el chef fue inesperado para ella dado que se mostró alegre por estar en la competencia. "Me encanta tu look ¿Te maquillaste vos y te peinaste?", la elogió Wanda Nara, conductora del programa.

En ese momento, estaba cocinando una causa a la limeña, plato originario de Perú. "Mi pasión por la cocina comenzó de muy chiquita porque ni papá ni mamá cocinaban, yo tenía que darle de comer a mi hermanita así que aprendí como autodidacta con programas de cocina y libros", reveló.

Cuando presentó el plato, el voto de los jurados no fue unánime: Donato de Santis consideró que no debe estar en el certamen; Damián Betular aprobó y Germán Martitegui le hizo un planteo que sembró la polémica. "Yo no sé, no estoy seguro, de si vos podés aguantar la presión de estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener", lanzó.

Lejos de esquivarlo, Estefanía señaló: "Germán, te equivocás cuando decís que no puedo competir. ¡Claro que puedo competir! Porque, que sea buena onda y simpática, y que me guste hablar tiene que ver con que siento mucho las cosas, y tengo un fuego dentro mío que me puede hacer una gran competidora". Además, hizo hincapié en que le preocupa el detalle y estuvo de acuerdo con Donato, quien le dijo que a su comida le faltaba picante. Inmediatamente, Martitegui agarró el delantal y se lo entregó, dando por sentado que su respuesta fue un "sí", por lo que continúa en el reality show.