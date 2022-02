Indignada, Flor de la V amenazó con irse de Intrusos: "Chau, me voy"

Flor de la V estalló de indignación al escuchar las declaraciones más recientes de Wanda Nara y amagó con abandonar el set de Intrusos en vivo.

Flor de la V protagonizó un insólito momento en Intrusos mientras estaban tratando una noticia sobre Wanda Nara, en medio de su segunda crisis matrimonial con Mauro Icardi. Durante esta charla con el resto de sus compañeros, una declaración de Wanda en específico despertó su indignación de manera tan intensa que amagó con irse del set en vivo.

Recientemente, Wanda dio una entrevista con Revista Gente que dio mucho de qué hablar. A lo largo del reportaje, se manifestó sobre todo lo que vivió durante estos últimos meses con Icardi y “La China” Suárez y todas las consecuencias de la fama que sufre día a día por tal nivel de exposición. Una frase en particular sorprendió a Flor de la V y no pudo evitar reaccionar de forma histriónica.

“Tenés que ser muy fuerte en este ambiente para mantenerte. Y yo lo soy. Como varias figuras del país, ¿cuántas veces han querido derribar a Marcelo, Mirtha y Susana?”, había expresado Wanda en aquella entrevista. Al ver que se comparó con Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand y Susana Giménez, la conductora largó una carcajada y señaló “el tupé” que tiene Wanda para decir algo así.

“No, no, no. Chau, me voy, dame la cartera. ¡Hizo una comparación! Marce, Mirtha y Susana. ¡Estrellas!”, exclamó D la V. “Ella lo dijo porque hay pocas figuras que decís solo el nombre y ya se sabe de quién hablás. Si decís Marcelo, es Tinelli. Si decís Wanda…”, señaló la panelista Maite Peñoñori. “El tupé, me encanta. La autoestima está allá arriba. Con esa cuenta bancaria cualquiera…”, bromeó Flor.

“Y bueno, porque hay pocas Wandas en el país. Tal cual, no existe otra Wanda, en eso tuvo suerte”, reconoció. Maite explicó que, justamente, la madre de Wanda les puso esos nombres pensando en un posible futuro de fama para ellas. “Ella le da crédito de eso a su mamá. Dice que les puso nombres originales a Zaira y a Wanda y que ya cuando eran chiquitas iban a los castings y las ubicaban por el nombre de pila”, cerró Maite.

Los rumores de internas familiares entre Mauro Icardi y los hijos de Wanda Nara

Según informó el periodista de Mitre Live Juan Etchegoyen, los hijos de Wanda Nara con Maxi López no querrían saber nada con Icardi. “Todo lo qué pasó provocó que esa relación que era buena se convierta en todo lo contrario. Valentino es el más afectado en esta historia, según me dice esta fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilos el asunto, quizás es porque son más pequeños”, sentenció.

“’No me lo banco más’, habría sido la frase que dijo Valentino sobre Icardi a su madre después de lo qué pasó. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también después de lo que ocurrió”, cerró el periodista.