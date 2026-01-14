Imágenes impactantes: el programa de Matías Alé captó en vivo el momento justo del meteotsunami

Lo que comenzó como un clásico móvil de temporada para mostrar el clima y el color de la playa terminó registrando un desastre natural en tiempo real. Matías Alé y el humorista Jorge "Carna" Crivelli se convirtieron en testigos involuntarios del meteotsunami que azotó las costas de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, fenómeno que dejó un saldo de un fallecido y más de 30 heridos.

Todo sucedió durante la emisión de Alégrate El Verano, por Net TV. Alé se encontraba relatando la jornada desde un mirador, mientras que "Carna" estaba apostado en la orilla junto al camarógrafo. De un momento a otro, la cámara captó cómo una masa de agua avanzaba con violencia sobre la arena, sorprendiendo a los turistas y al propio equipo de televisión.

El primero en percibir el peligro fue Crivelli, quien sintió el impacto del agua. "Uh, está subiendo la marea, Mati, está subiendo la marea", alertó el humorista mientras intentaba resguardarse. En segundos, la escena se volvió caótica: la gente comenzó a correr desesperada para salir del mar y salvar sus pertenencias.

Pasado el susto inicial, y ya a resguardo, Carna le recriminó con humor y nerviosismo a su compañero: "Lo estabas viendo, ¿por qué no me avisaste? Fue un tsunami, ¿eh? De golpe apareció un tsunami, me dijiste ‘metete’ y salió la gente corriendo desesperada". Alé, visiblemente impactado por la situación, reconoció: "Y te mandé yo, Jorgito... de repente se vino un olón".

Qué es un meteotsunami

L que ocurrió técnicamente se denomina meteotsunami o "rissaga". A diferencia de los tsunamis convencionales, que son sísmicos, este evento tiene un origen atmosférico. Se produce por perturbaciones rápidas en el aire, como frentes fríos o tormentas severas, que generan ondas de presión que "empujan" el agua del mar. Esto crea oscilaciones bruscas en el nivel del océano que se amplifican al llegar a zonas poco profundas o bahías.