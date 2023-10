Horacio Pagani se quebró al aire tras recibir un inesperado mensaje

El periodista no pudo contener las lágrimas durante una entrevista. El video que emocionó a Horacio Pagani.

Horacio Pagani hace años dejó de ser un periodista deportivo más y se convirtió en una figura de la televisión argentina. Fue así que Tomás Dente lo invitó a su nuevo programa de entrevistas y recibió un inesperado mensaje que lo hizo llorar al aire.

Pagani se caracteriza por su fuerte carácter y por la facilidad que sale de sus casillas en las discusiones de los programas de los que participa. Sin embargo, esta vez mostró su lado más vulnerable y tuvo una inesperada reacción cuando el conductor reprodujo el video que le envió una de las personas que más lo conoce.

“Yo dije en Bendita, cuando veía gente que lloraba en tus programas, ‘Mirá estos giles que van a llorar ahí’. No voy a llorar, pero soy muy sensible”, advirtió Horacio. De inmediato, Dente pasó al aire las cálidas palabras que le dedicó su amigo y compañero Marcelo Palacios.

"Todos te tienen como el cabrón, el que está siempre enojado, por eso te voy a desenmascarar, porque sos el amigo de los amigos, el que siempre está”, sostuvo Palacios y agregó: “Sos el que labura, el que le gusta que a su familia le vaya bien, el que te ocupás de todos y de todos los detalles. Y me sensibilizo porque siempre estamos discutiendo, pero cuando me acuerdo de vos, de las cosas de la vida, como decís vos ‘En cuestiones del amor, nadie sabe como vos’”, cerró.

El panelista de Bendita no pudo contener las lágrimas y con la voz quebrada afirmó: “Lo quiero mucho a Marcelito y él es el tipo que mejor me sabe marcar, el que me dice las cosas más terribles, y sin embargo es el que nunca me enoja. Conocemos el juego, y con él inventamos una forma”.

Luego, explicó cómo es el vínculo que lograron crear durante los años que compartieron en la pantalla de TyC Sports. “Él me agrede brutalmente para hacerme reaccionar, y yo lo agredo a él. Y le digo ‘Mirá que no se puede decir más gordo’, porque yo antes le decía ‘¡Gooooordo!’. Yo destaco de la gente una virtud principal: la generosidad, y él lo es”, explicó Pagani.

La inesperada revelación de Horacio Pagani: "Últimos años de vida"

Horacio Pagani hizo una fuerte declaración pública y dejó impactados a todos sus seguidores. El famoso periodista abrió su corazón, habló de su presente personal y se refirió a "sus últimos años de vida".

Además de las lágrima que le provocó el mensaje de Marcelo Palacios, el periodista no pudo evitar emocionarse con las palabras que le dedicó su esposa, Cecilia Di Carlo. "Hola mi amor, acá estoy para contar lo que significas en mi vida, representás el amor y porque además sos una persona maravillosa, con grandes valores y una ética intachable, me siento orgullosa de ser tu esposa. Te amo", fueron las palabras de la mujer que lo acompaña desde el 2005 y con quien se casó en 2017.

Ante este mensaje, Pagani reconoció: "Es mi sostén en este momento de mi vida, para todos mis cuestiones de furia externa, porque en casa yo no soy un tipo furioso, no suelo discutir, al contrario. Estamos bien, estamos muy bien. Es la persona elegida para tener estos últimos años de vida".