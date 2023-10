La inesperada revelación de Horacio Pagani: "Últimos años de vida"

El famoso periodista hizo un contundente descargo y sorprendió a sus seguidores.

Horacio Pagani hizo una fuerte declaración pública y dejó atónitos a todos sus seguidores. El famoso periodista abrió su corazón, habló de su presente personal y se refirió a "sus últimos años de vida".

Invitado al ciclo Entre nos, el cual conduce Tomás Dente por Net TV, Pagani recibió un mensaje muy especial de su esposa, Cecilia, y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas. "Hola mi amor, acá estoy para contar lo que significas en mi vida, representáss el amor y porque además sos una persona maravillosa, con grandes valores y una ética intachable, me siento orgullosa de ser tu esposa. Te amo", fueron las palabras de la mujer que lo acompaña desde el 2005.

Ante este mensaje, Pagani confesó: "Es mi sostén en este momento de mi vida, para todos mis cuestiones de furia externa, porque en casa yo no soy un tipo furioso, no suelo discutir, al contrario. Estamos bien, estamos muy bien. Es la persona elegida para tener estos últimos años de vida". En este marco, dejo en claro que está muy enamorado y que lleva una feliz vida en pareja.

Horacio Pagani llegó tarde a El Trece y el Pollo Vignolo lo cruzó: "No arrancamos"

Horacio Pagani llegó tarde a El Trece, para el programa Pasión por el Fútbol, y Sebastián "Pollo" Vignolo lo cruzó en vivo. El experimentado panelista del programa de televisión no estaba en el estudio cuando inició la edición del domingo 10 de septiembre de 2023, por lo que sus compañeros habituales lo chicanearon al aire y lo dejaron en ridículo.

Apenas comenzado el ciclo, las cámaras mostraron el asiento en el que suele estar la estrella de TyC Sports y estaba vacío. Por lo tanto, el relator se dirigió hacia allí y se quedó en silencio durante unos segundos hasta que gritó: "¡Dale! ¡Dale, amigo, dale! ¿Venís o no, amigo? No, no arrancamos, eh". En ese momento, la producción fue cómplice de la figura de ESPN y musicalizó de fondo con el tema Deléctrico de Babasónicos, con su estribillo que reza Va a venir, no va a venir...

"¡Puchi! ¿Estás o no estás? ¡Que queremos arrancar!", le insistió el Pollo Vignolo a Pagani. Un instante más tarde, el panelista de Bendita (El Nueve) apareció detrás de cámaras y entró al piso. "¡Hola, amigo!", lo saludó el conductor. "¿Cómo estás, Puchi?", le devolvió Horacio. "Acá tiene un vaso de agua", le sirvió el relator. "Pensé que estabas emocionado por cómo jugó Boca", lo chicaneó su colega Héctor Gallo. "Tratemos de no hablar de fútbol...", respondió Pagani.