Pagani hizo un comentario machista en El Trece y una periodista le paró el carro: "No entendiste"

Una panelista se le plantó al periodista, Horacio Pagani, y expuso su comentario machista en vivo. El video del momento en Pasión por el Fútbol, el programa de El Trece conducido por el Pollo Vignolo.

Horacio Pagani hizo un comentario machista en Pasión por el Fútbol (El Trece), pero una periodista le paró el carro y lo dejó en ridículo. El incómodo momento en vivo se dio en el programa de televisión de deportes que conduce "Sebastián "El Pollo" Vignolo todos los domingos a partir desde las 23.45 horas. Y la otra protagonista de la situación fue Bárbara Fritzler, hermana del exfutbolista Matías Fritzler.

La cuestión comenzó mientras debatían acaloradamente acerca del gol anulado a Edinson Cavani por la posición adelantada del delantero uruguayo, que hubiera significado el 1-1 parcial en el Superclásico entre Boca y River en la Bombonera. Cuando los integrantes del ciclo intercambiaban opiniones acerca de la jugada más polémica del partido, Pagani se levantó de su asiento y le quiso enseñar la ley del offside a su compañera. Pero quedó muy mal parado.

Pagani hizo un comentario machista en El Trece pero quedó en ridículo: "¿Vengo a dar examen?"

Mientras discutían con relación al tanto invalidado a Cavani, en el estudio del canal repitieron la acción varias veces y mostraron las líneas que trazó el VAR en el momento. En este instante, la estrella de Clarín y TyC Sports se paró y le dijo a Fritzler: "Te explico a vos, señorita, porque por ahí no entendiste lo de la regla". "Ah... ¿vengo acá a dar examen?", fue la firme reacción de "Barby".

El machismo de Pagani en vivo ante el Pollo Vignolo en El Trece.

Para argumentar su postura machirula, "Horacito" comparó lo que sucede en el fútbol con otro deporte como el atletismo y aseguró que "un jugador puede recorrer 100 metros en 13 segundos". Allí irrumpó Bárbara y le recordó: "Tengo un hermano que fue jugador de fútbol...". "Bueno, preguntale a tu hermano", reaccionó mal Pagani ante la incomodidad de su colega. "Sí, hablo con él muy seguido, por suerte me explicó muy bien las cosas", le retrucó ella.

No obstante, el experimentado comunicador siguió en la suya y agregó que "en un segundo, (un futbolista) puede recorrer siete metros, un atleta puede recorrer diez metros. En una décima de segundo, puede recorrer 70 centímetros". "¡Si hay una décima de segundo entre la salida de la pelota y mal tomado, hay 70 centímetros! Cambia totalmente la regla", profundizó Pagani. Filosa y muy picante, Fritzler se quedó con la última palabra y cerró el debate: "Está bien, se necesitaba una lapicera para anotar todo... Me olvidé, me olvidé". "Muchas gracias, muchas gracias", se despidió Horacio, que regresó a su silla rápidamente.