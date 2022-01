Horacio Pagani habló tras contagiarse de Covid otra vez: "Es Ómicron"

Horacio Pagani dio positivo de Covid de nuevo y debió abandonar Mar del Plata, donde estaba en TyC Sports Verano. "Parece que es Ómicron", se sinceró.

Horacio Pagani se contagió otra vez de coronavirus y preocupa al ambiente del periodismo deportivo de la televisión argentina. El comunicador estaba siendo parte de TyC Sports Verano en Mar del Plata, pero debió retornar a la Ciudad de Buenos Aires junto con su esposa Cecilia Di Carlo.

Quien también forma parte de Bendita (El Nueve) integraba el programa que se emite de lunes a viernes al mediodía y que es conducido por su colega Cristian "El Gato" Garófalo. Allí, emitía sus opiniones al respecto de la actualidad del fútbol nacional directamente desde el estudio que la señal del Grupo Clarín tiene en forma exclusiva en el balneario 12 de Punta Mogotes.

Después de conocida la noticia, el periodista de 78 años que ya tiene las tres dosis de las vacunas dialogó con el portal de entretenmientos Pronto y aportó más detalles al respecto: “Di positivo otra vez. Nos volvimos con mi mujer… Ella, por suerte, dio negativo”.

Sin embargo, remarcó que se mantiene bastante bien de salud y que sus problemas son menores: “Tengo un poquito tomada la garganta, tengo tos y un poquito de fiebre, no mucha… Eso solo”.

Más allá de que ya se inoculó tres veces contra la enfermedad de Covid-19, Pagani no pudo evitar dar positivo al igual que en 2020. Como trabaja día a día con decenas de personas, aseguró que no sospecha de quién se pudo haber contagiado: “Tengo dos Sinopharm y una AstraZeneca. No sé bien quién me contagió, no tengo ni idea".

Para completar su testimonio, "Horacito" aclaró que "parece que es Ómicron, porque viene más o menos liviana...”.

Los famosos que se contagiaron de coronavirus en Argentina en 2022

No obstante, la pandemia no azota solamente a la prensa en cuanto a las diferentes personalidades a nivel nacional. Uno de los ámbitos más afectados es el del teatro, en plena temporada de verano, fundamentalmente en "Mardel" y en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Otras figuras mediáticas que se contagiaron en el arranque del año son, por ejemplo: Lionel Messi, Tini Stoessel, Denise Dumas, Joaquín Levinton, José María Muscari, Pedro Alfonso, Joaquín "El Pollo" Álvarez, Luciano Cáceres, Rodolfo Ranni y Arnaldo André.