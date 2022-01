En Bendita filtraron la pelea de Pagani con TyC Sports: "Complicado"

En Bendita TV revelaron que Horacio Pagani se encuentra en un duro conflicto con TyC Sports, canal deportivo en el que trabaja hace varios años.

Horacio Pagani no afronta un buen momento en TyC Sports. Según reveló Edith Hermida el pasado lunes 3 de enero en Bendita TV, el periodista deportivo protagonizó una fuerte pelea con la reconocida señal en la que trabaja desde 2005. ¿Se termina su participación en el canal? Los detalles de la pelea y todo lo que hay que tener en cuenta.

En la última edición del programa más exitoso de El Nueve, y ante la ausencia de Beto Casella como conductor, la presentadora fue Hermida, quien decidió filtrar detalles del conflicto entre Pagani y el canal perteneciente a Grupo Clarín. Todo sucedió luego de que mostraran una sección en la que se puede ver al periodista discutiendo con varios colegas de TyC Sports en el primer programa de la edición 2022.

Según indicó Edith, el problema comenzó a partir de que el canal le manifestó el deseo de no llevarlo a Mar del Plata a cubrir las noticias deportivas del verano. "Horacio quería ir a Mar del Plata. Conocemos toda la previa porque a él no lo querían llevar", sostuvo. Y expuso las quejas de Pagani sobre la pelea que tuvo con las autoridades de TyC Sports: "Él decía: 'No me quieren llevar a Mar del Plata, cómo no me van a querer llevar'. Estaba medio indignado porque la televisora que lo tiene contratado no lo quería llevar", agregó.

Horacio Pagani, periodista de TyC Sports y de Bendita TV.

Además, y como si fuera poco, la conductora que reemplazó a Casella señaló que el pedido que Horacio le hizo al canal fue tener su estadía en "La Feliz" en un hotel, detalle que también provocó chispazos: "Él no quería compartir casa con nadie, quería estar en un hotel con un desayuno particular. Esas eran las exigencias de Horacio".

Sobre la discusión que protagonizó durante la jornada del pasado 3 de enero, Edith Hermida expresó: "Dijo que no le gusta el sol. Fue para dormir tres horas y para estar chupado". Y le hizo un expreso pedido a la producción: "Me da miedo. Cuiden a Horacio, que lo queremos de vuelta para cuando vuelva Beto (Casella)".

Beto Casella mandó al frente a Horacio Pagani en Bendita TV

Hace algunas semanas, Beto Casella le dio la bienvenida a Any Ventura en Bendita TV, por El Nueve. Allí, el conductor dejó muy mal parado a Horacio Pagani en plena transmisión del programa. “Vos, ¿sabés qué? Esto lo tiene que saber la gente. Vos a Any te la quisiste comer y no pudiste, en tu época de Clarín y más adelante también”, apuntó el presentador.

"Fuimos compañeros de trabajo", se defendió Pagani. “Bueno, y no pudiste. Y dijiste, 'ahora en Bendita es la mía'”, bromeó Beto. El conductor volvió a defenderse diciendo que es un hombre casado y Any exclamó: "¡Ahora! Pero en esa época no estabas casado".