Horacio Cabak se metió en el escándalo de Wanda e Icardi y lo destrozaron: "¿Justo este?"

El conductor de televisión y la bailarina volvieron a encender la llama de su pelea. Cinthia Fernández y Horacio Cabak tuvieron un fuerte cruce de redes hace meses.

Horacio Cabak se expresó sobre el conflicto de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez y recibió un fuerte comentario por parte de Cinthia Fernández en las redes sociales. Después de que el conductor de televisión hiciera un exhaustivo análisis de los outfits de la actriz y la influencer, la acróbata recordó el conflicto mediático que él protagonizó a principio de año.

“¡No te lo puedo creer! ¡Mirá qué looks parecidos que tienen, chicas! Para mí que Mauro Icardi se equivocó y le likeó una foto pensando que era la otra. Y además: ¿qué fetiche comparten estas dos mujeres?”, había comentado Cabak en alusión a los parecidos gustos que la China Suárez y Wanda Nara tendrían a la hora de escoger sus outfits y recibió una contundente respuesta por parte de Fernández.

Por su parte, la panelista de Los Ángeles de la Mañana hizo referencia a la infidelidad que el presentador cometió hace algunos meses y lanzó: “Bue ¿justo este habla y hace chistes sobre el tema? Un poco de respeto @HoracioCabak digo Camak…. Ay estoy confundida con el apellido, ¡no me acuerdo bien cómo era!”.

“¡Qué caradura! ¿Cómo opinó del tema? por favor. Estoy indignada porque no puedo creer que ese tipo haga una broma sobre este tema, justo él. Hizo un chistecito sobre que Icardi se debe haber confundido porque la China y Wanda que estaban vestidas iguales, quizás él también se confundió. ¿No?”, siguió Fernández.

Yanina Latorre también opinó al respecto y enunció: “Que vos hayas metido los cuernos o que te los hayan metido, podés seguir hablando del tema igual. A mí hay gente de Twitter que me dice todos los días ‘vos callate, qué hablas si te metieron los cuernos’. ¿Qué quieren que haga? ¿Porque fui cornuda me tengo que callar la boca hasta que me muera?”.

La palabra de la China Suárez en medio del escándalo

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, escribió la China Suárez en una serie de historias de Instagram y sumó: “El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra”.