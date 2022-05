Homero Pettinato habló tras lo ocurrido con su hermano Felipe: "Aguantar esta carnicería"

El hijo de Roberto Pettinato habló sobre cómo viven en su familia el difícil momento de Felipe. Homero habló sobre la especulación de los medios y fue tajante.

Homero Pettinato habló en los medios sobre lo ocurrido con su hermano Felipe en su domicilio. El hijo de Roberto Pettinato dio a conocer cómo transita este difícil momento su familia, tras el incendio en el departamento de su hermano, en el que murió el médico Melchor Rodrigo.

"Estamos pasando un momento muy doloroso y muy fuerte incomparable con el momento que está pasando la familia del médico que perdió la vida", comenzó su descargo el hermano de Tamara Pettinato. Y agregó: "Escuchamos muchas especulaciones y mentiras, a mi me parece de un nivel humano muy bajo ponerse a especular sobre un caso en donde una persona pierde la vida, sin información y sin fuentes cuando hay una familia que sufre una pérdida".

Homero aseguró que el hecho de que su padre, su hermana y él hayan vuelto a sus respectivos trabajos en los medios no significa que están contentos o bien. Y concluyó: "Tenemos que aguantar esta carnicería hasta que dure".

Las palabras de Tamara Pettinato sobre lo ocurrido con su hermano Felipe

Tamara es quien se ocupa de gran parte de los problemas de su familia y este caso no fue la excepción. La humorista y columnista de radio y televisión dejó en claro que fue a ella a quien llamaron desde Emergencias cuando ocurrió el incendio en la casa de su hermano y durante toda la semana pasada se ausentó de sus trabajos para dedicarse de lleno al problema que afectaba a Felipe, quien se encuentra internado en una clínica psiquiátrica.

En su regreso a Y Ahora quién Podrá Ayudarnos, el ciclo de Radio con Vos conducido por Ernesto Tenembaum del que forma parte hace años, la hija mayor de Roberto Pettinato se expresó sobre lo vivido y cuestionó la ley de Salud Mental. "Me sale decir que estamos muy tristes, que lo pasó fue una tragedia espantosa que nadie se la esperaba. Mi hermano está internado, bajo tratamiento. Todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta hablar de esto y exponer todo", explayó.

"Si la ley de salud mental fuera de otra manera, y yo o cualquiera de las familias de los enfermos psiquiátricos pudiera intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado", agregó. Y concluyó: "No podés internarlo contar su voluntad y una persona en ese estado tampoco quiere hacerlo, entonces es un círculo, es muy difícil".