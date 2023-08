Hay esperanza: Silvina Luna presentó una "leve mejoría"

Salió a la luz el nuevo parte médico de Silvina Luna: cómo está la salud de la modelo.

Se dieron a conocer noticias esperanzadoras sobre la salud de Silvina Luna. La modelo, quien estuvo internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano durante casi dos meses, presentó una mejoría. Tras varias idas y vueltas, su cuadro había vuelto a empeorar debido a una falla renal que, según los médicos, era irreversible. Más allá de estas complicaciones, el nuevo parte médico despertó ilusión entre sus seres queridos.

Fernando Burlando, el abogado de Luna, quien se encarga de publicar las actualizaciones sobre su salud en sus redes sociales, realizó un nuevo posteo de Instagram en el que adjuntó el nuevo parte médico. “Atentos al último parte médico oficial, la familia de Silvina reitera sus pedidos de oración que en esta lucha han sido invaluables aliados", comenzó el abogado.

"Con la esperanza que nos guía y el ejemplo de la férrea voluntad de Silvina, esperamos superar esta instancia. Mientras tanto simplemente gracias, porque sabemos que todos ustedes están ahí, haciendo fuerza por ella”, continuó. Acto seguido, les mostró el parte médico a sus seguidores.

En el documento, se puede leer: “La paciente Silvina Luna reingresó al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital el 10 de agosto de 2023, por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal”. Y sigue: “Está respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría".

El desgarrador deseo de Silvina Luna antes de ser ingresada a terapia intensiva

Recientemente, se viralizó en las redes un video que Silvina Luna había grabado unos pocos meses antes de ser internada, en el que les dejó un profundo mensaje a sus seguidoras mujeres. "Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles... Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar", comienza la modelo.

Y agregó que muchas personas viven preguntándole qué le pasó en la cara, simplemente porque no se ve igual que a sus 20. "Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente, la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias", enfatizó, en referencia a la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, quien la operó en el año 2011 y le arruinó la salud de por vida.

En este sentido, señaló que "el valor no está en tener la cara más redonda, ni estar más gordo o más flaco". "No se habla de los cuerpos de los otros, de la cara del otro, de la ropa del otro. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿Qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera", concluyó.