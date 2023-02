Guillermina Valdés definió su relación con Marcelo Tinelli: "No sirve"

Guillermina Valdés reveló cómo vive su duelo tras su separación de Marcelo Tinelli y qué siente al día de hoy por el conductor.

Guillermina Valdés se sinceró sobre su separación de Marcelo Tinelli: "No sirve"

Guillermina Valdés se sinceró sobre su separación de Marcelo Tinelli: "No sirve"

Guillermina Valdés abrió su corazón y habló sobre su separación de Marcelo Tinelli, de quien se separó en mayo de 2022 tras nueve años de relación y un hijo en común, Lorenzo.

Guillermina suele mostrarse bastante reservada en cuanto a su vida personal. Al día de hoy, se encuentra muy enfocada en su carrera artística y en pasar tiempo con su hijo. En una reciente entrevista, la actriz brindó algunos detalles sobre su ruptura con el conductor.

"Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos”, contó Valdés en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez). En este sentido, aseguró que sigue en contacto con Marcelo por el bien de su hijo, algo que considera muy importante.

"Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, reflexionó. Además, remarcó lo importante que considera tener un buen diálogo con sus exparejas.

“Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto. Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida”, concluyó.

El sincericidio de Marcelo Tinelli tras su separación de Guillermina Valdés

Si bien Marcelo Tinelli también dijo tener un vínculo muy ameno con su expareja, especialmente por su hijo "Lolo", reconoció que no le gustaría enterarse cuando la actriz se enamore de otra persona y rehaga su vida sin él.

Todo comenzó cuando Guillermina dijo en una entrevista que no tendría problema en enterarse si Tinelli vuelve a ponerse en pareja. "Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar", declaró. El conductor fue interrogado al respecto en LAM (América TV) y reconoció que él no podría manejar así sus emociones.

"No podría estar diciéndole abiertamente 'vamos a comer los tres con Lolo'", confesó. "Hipócrita no quiero ser. Cada uno que haga su vida. Qué se yo. Que haga lo que quiera", concluyó Marcelo.