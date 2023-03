Guillermina Valdés debutará como conductora en medio del escándalo mediático que la rodea: dónde y cuándo será

Mientras intenta esquivar los recientes escándalos mediáticos que la involucran, Guillermina Valdés se prepara para debutar como conductora. Cuándo y dónde será.

Maite Peñoñori reveló en Intrusos que Guillermina Valdés debutará como conductora dentro de muy poco en el proyecto de dos reconocidas personalidades del ambiente. La información llegó luego de una semana muy agitada para la modelo, que no solo enfrentó duras acusaciones de Cande Tinelli sino también por los rumores de romance de los que fue protagonista.

En los últimos días, Guillermina Valdés debió salir en más de una oportunidad a hacer aclaraciones en sus redes sociales ante las constantes noticias que la involucraban. Primero fue por una serie de fuertes declaraciones de Cande Tinelli, quien aseguró que no tuvieron una buena relación mientras la modelo estuvo con su padre. Además, a Valdés se la vinculó sentimentalmente con dos personalidades muy conocidas, aunque desmintió ambos romances: Santi Maratea y Javier García, arquero de Boca.

Mientras Guillermina transita este agitado presente, se reveló que debutará en una función en la que no se la conocía hasta el momento. Es que la modelo se estrenará como conductora próximamente, según contó Maite Peñoñori en Intrusos. La periodista reveló que Valdés se sumará al canal de streaming que están terminando de armar Cande Molfese y Gastón Soffritti.

"Es un equipo de cuatro mujeres, está Cande Molfese, está Guille y Brenda Gandini", explicó Peñoñori, mientras que Karina Iavícoli sumó a Minerva Casero como la cuarta integrante del nuevo programa de streaming. Si bien todavía no está confirmado cómo se llamará el ciclo, sí se sabe que el mismo irá de 9 a 11 de la mañana.

Respecto al proyecto de Molfese y Soffritti, la periodista agregó: "Este canal puntual lo abren Cande con Soffritti y otro socio. Por la tarde va a tener programa Gastón Soffritti, va a ser mixta la mesa de él. Van a tener varios programas, los van a ir lanzando de poco". Por último, Guido Záffora contó que el canal se llama Loft y será lanzado el próximo 1 de abril.

Qué dijo Eliana Guercio de Javi García y Guillermina Valdés

“No me sorprendió porque son dos personas jóvenes y solteras”, opinó Guercio sobre la incipiente pareja. Del mismo modo, vio con buenos ojos porder realizar una "salida de cuatro". "No se dio, pero me encantaría. Me encanta ella. La sigo en Instagram y sigo a poca gente. Me encanta su persona estéticamente y físicamente. Su personalidad”, destacó.

“Mi marido se conoce con Javi desde chiquitos y lo ama. Siempre me habló maravillas de Javi García. Siempre. Tiene un perfil bajo, bajísimo… ¡Que lo disfrute!”, dijo entre risas la exvedette. Y concluyó: “Ella es un bombón y él es un bombón. Se va a tener que fumar esto, pero vale la pena con tremenda mujer. Así que les deseamos muchos éxitos y que viva el amor”.