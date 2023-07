Guido Kaczka se sinceró con una participante y todo fue emoción en Los 8 Escalones: "A vos"

Guido Kaczka protagonizó un momento conmovedor en Los 8 Escalones con una participante que ganó los 3 millones de pesos. El gesto del conductor de El Trece.

Guido Kaczka frecuenta situaciones muy conmovedoras en Los 8 Escalones con los participantes que llegan a ganar el premio mayor de 3 millones de pesos. En la última emisión del programa que sale por El Trece, el conductor se acercó hacia una mujer que había ganado para sincerarse y decirle unas palabras.

En una final sumamente tensa, Soledad se ganó los 3 millones de pesos en Los 8 Escalones luego de contestar a la última pregunta "según IMDB ¿cuántos años tiene el actor Peter Lanzani?". Ella escribió en su pizarra 33 y su rival 36, pero como el actor tiene 32 años, se acercó más a su respuesta, por lo que fue la ganadora.

Después de un momento emotivo de la vendedora ambulante que no podía creer el dinero obtenido, se tomó un tiempo para expresar cómo se sentía. "No tengo palabras. Es un sueño estar acá, con lo difícil que está mi vida, no sé qué más decir, con los nervios que tengo", dijo en primera instancia.

"Me anoté un día a la mañana, hoy estoy acá y les agradezco por la oportunidad que me están dando", agregó con la voz quebrada. Frente a este comentario, Guido Kaczka se acercó con una sonrisa para dedicarle unas palabras de apoyo y felicitándola por los 3 millones de pesos. "A vos te agradecemos, Soledad, que viniste a participar, que te gusta el programa, jugaste. Esto te lo ganaste", destacó el conductor, quien recibió la respuesta que él quería escuchar: la mujer vuelve para disputar 6 millones.

Los 8 escalones: le dijeron que su respuesta era incorrecta, pero convenció a Guido y se la aprobó

“Pablo, según la versión tradicional del famoso cuento infantil son dos los cerditos que escapan del lobo que derriba casas soplando ¿Verdadero o falso?”, preguntó Guido. “Verdadero”, contestó muy convencido el participante. Sin embargo, el presentador le cortó todo el entusiasmo con un tajante: "Incorrecto, falso”. "Son tres", agregó.

En ese momento, el participante preguntó: “¿No se refugian en la casa del tercero?”. De inmediato, intervino Nicole Neumann, jurado del programa, y acotó el nombre del popular cuento: "Los tres chanchitos”. El hombre explicó: “Pero dos se escapan y se refugian en la casa del tercero”. “Pero son tres siempre, son los tres chanchitos”, sumó la modelo.

Sin dar el brazo a torcer, el concursante argumentó: “Él preguntó sobre los dos que escapan, el tercero no escapa”. “Hay dos, a los que le derriban la casa, que se van...”, dijo Kaczka, cuando fue interrumpido por el hombre, quien lanzó: “A la del tercero”. Y el presentador completó: “O sea que los que se escapan son dos”.

Finalmente, el participante logró su objetivo. “Correcto”, dijo Guido, revirtiendo la decisión original, y el concursante esbozó una sonrisa de satisfacción. “Correcto. Correcto -repitió el presentador-, el tercero se queda”, ratificó y añadió: “Producción me dice que tu respuesta es correcta. Felicitaciones, Pablo, por primera vez ocurrió el chequeo. Es válida como respuesta”