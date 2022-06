Guido Kaczka reveló un mal momento personal en Los 8 Escalones: "Yo corría"

Guido Kackza dio a conocer un mal momento personal que atravesó con su pareja y un murciélago. El conductor de Los 8 Escalones decidió compartir una tensa situación en el programa de El Trece.

Guido Kaczka captó la atención de miles de televidentes. En una nueva edición de Los 8 Escalones del Millón, y ante la mirada de diversos participantes, el reconocido conductor decidió compartir el mal momento personal que vivió con su esposa y un murciélago.

En la edición del pasado viernes 24 de junio, y por la pantalla de El Trece, Guido presentó a una concursante: "Romina, que es repositora externa de una marca de café. Se toma 5 minutos y se relaja y toma el café con el que trabaja. Vive en Córdoba Capital, se dedica a la jardinería y ama a los gatos".

"Amo los animales en general", le remarcó Romina. Y conductor le consultó qué mascota prefería. "Gatos porque son más cariñosos", precisó la mujer. Guido Kaczka: "¿Por qué? ¿Qué tiene el gato que no tenga el perro?". La participante no dudó y expresó: "Son más limpios y no ladran".

Nicole Neumann, una de las integrantes del jurado de Los 8 Escalones, se metió en la conversación y advirtió: "Pero hay gatos que maúllan todo el tiempo. Mi mamá tiene uno que no para y maúlla todo el tiempo". El presentador la interrumpió y le consultó: "¿Vos más perros o gatos?". La modelo fue contundente con su respuesta, aunque también reveló una anécdota personal: "Yo todo. A la mañana tuve una discusión con Manu y mis hijas por una araña que estaba en mi casa. Les dije 'no se mata, se saca'. Era una araña grande".

Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones.

Guido volvió a tomar la palabra y se decidió a compartir la dramática experiencia personal que atravesó con su esposa y un animal. "Mi mujer también. Una vez había un murciélago enganchado en una red. Y yo corría... estaba lejos, pero corría igual", comentó. Asimismo, indicó que su pareja colaboró para que el murciélago pudiera salir ileso de la situación en la que lo encontraron: "Y ella, para que no se lastime, le corrió el alita".

Finalmente, Nicole reaccionó a la anécdota y se mostró a gusto con la actitud de la esposa de Kaczka. "La amo, tengo que ser mejor amiga de mi mujer", expresó. Y añadió: "No se mata nada. Todo lo que tenga vida tiene que ser respetado y tiene derecho".

Guido Kaczka apuró a Nicole Neumann en Los 8 Escalones

La historia de amor entre Nicole Neumann y el piloto de automovilismo Manuel Urcera es visiblemente apreciada por todos, ya que lo demuestra con imágenes y videos en sus redes sociales. Por tal motivo, en la edición de este miércoles de Los 8 Escalones, Guido Kaczka aprovechó un momento para referirse a este tema.

El conductor de El Trece apuró a la modelo con la complicidad de Martín Liberman: "Hoy en la primera edición comentó que se casaba". El comentario de Guido sorprendió por completo a Nicole, quien trató de defenderse: "No dije que me casaba, me incitaron a una fiesta de fin de año y dije 'no estaría nada mal'".

"Queremos fiesta. Dijiste que tenes ganas", arengó Liberman frente al claro nerviosismo de la modelo, quien ya no sabía donde meterse. "Si ¿por qué no?", contestó mientras el periodista deportivo reforzaba los rumores de casamiento sobre las declaraciones de Nicole: "Manu, dónde andás, a qué cámara Guido".

"Ay, se puso colorada", lanzó Carmen Barbieri para incomodar aún más a la ex pareja de Fabián Cubero, quien finalmente le puso punto final a la cuestión iniciada por Guido Kaczka. "Sí, me gustaría, pero en otro momento se verá", dijo.