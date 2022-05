Guido Kaczka compartió un mal momento en Los 8 Escalones: "No llegaba"

Guido Kaczka abrió su corazón y decidió revelar un mal momento personal en Los 8 Escalones, programa que conduce en El Trece.

Guido Kaczka decidió compartir un fuerte descargo personal en Los 8 Escalones del Millón. El conductor se tomó unos minutos para comentar en detalle un mal momento que pasó en la infancia y captó la atención de los participantes del programa emitido por El Trece.

En el marco del ciclo "kids", en el que varios niños y niñas participan de las preguntas y respuestas en compañía de sus familiares, Guido advirtió que una niña levantó la mano a la hora de empezar el juego. "Tiziana levantó la mano. Tiziana, que tiene a su mamá Margarita y es muy amiguera...", manifestó.

"Sí, yo creo que sí", contestó la niña. Inmediatamente después, el presentador de TV apeló al recuerdo de su infancia y le preguntó: "¿Hacen eso de votar al mejor compañero o no se hace más?". "No, no...", le contestó Tiziana, con absoluta seguridad.

De manera inesperada, Guido Kaczka confesó: "Uh, me hubiera gustado vivir en esta época". Y realizó una sorpresiva confesión de lo que le pasaba seguido en la escuela: "Jamás salí mejor compañero. No llegaba con los votos". En tanto, el conductor de Los 8 Escalones recordó: "Teníamos un compañero que, la verdad, lo merecía mucho más que yo... era un encanto de persona. Amable, prestaba, compartía... éramos todos buenos compañeros, pero él resaltaba su solidaridad".

Guido Kaczka hizo una sorpresiva confesión en Los 8 Escalones del Millón.

"No le importaba perder, pero sabía atravesarlo. Lo transitaba. Cuando perdía, perdía. Cuando ganaba, ganaba. Ni festejaba tanto cuando ganaba, ni se ponía tan mal cuando perdía. Ay, ¡qué admiración que le tengo!", agregó Kaczka, a pura melancolía.

Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones

Hace algunas semanas, en el ciclo "kids" de Los 8 Escalones del Millón, Guido Kaczka tomó la palabra antes de que una niña iniciara su camino en el certamen. "Catalina, te sonás los dedos. ¿Llegás a hacer ruido con eso?", le consultó.

"A veces. El tema es que me los sueno mucho tiempo, entonces no le da el tiempo...", respondió Catalina, con cierta timidez. Por lo tanto, el conductor indagó: "¿Y a tu papá le gusta que hagas eso?". El hombre que la acompañaba no hizo un solo comentario al respecto, por lo que Kaczka disparó: "¿No decís nada?".

"Si a ella le gusta...", respondió el hombre, de manera escueta. Como si se tratara de un reproche, el presentador de Los 8 Escalones le marcó la cancha al padre de Catalina: "Ay, qué bien Darío... yo le digo al más grande de mis hijos: 'No hagas eso, no hagas eso...'". "No, bueno... acá hay mucho nervio así que...", se excusó el participante.

Sin embargo, Guido Kaczka indicó por qué cree que no está bueno sonarse los dedos: "¿En tu casa sí? Una vez mi abuela dijo que te desgasta las articulaciones. No sé si es de ese modo". Nicole Neumann, una de los integrantes del jurado, intervino y manifestó: "La mía (NdeR: su abuela) me dijo que te deforma. Yo también a veces digo: 'No hagas tanto eso'. Me da miedo".