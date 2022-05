Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones: "No decís nada"

Guido Kackza dejó mal parado a un participante de Los 8 Escalones con un fuerte comentario. El tenso momento que se vivió en la pantalla de El Trece.

Guido Kaczka volvió a protagonizar un momento sumamente polémico en Los 8 Escalones. En la transmisión del programa que tuvo lugar el pasado lunes 16 de mayo, el conductor apuró a un participante, por lo que se vivió un tenso momento en la pantalla de El Trece.

Todo sucedió en el ciclo "kids" del programa, en el que los niños y niñas participan de las preguntas y respuestas en compañía de sus familiares. Antes de que una pequeña iniciara su camino en el certamen, Guido le advirtió: "Catalina, te sonás los dedos. ¿Llegás a hacer ruido con eso?".

"A veces. El tema es que me los sueno mucho tiempo, entonces no le da el tiempo...", respondió Catalina, con cierta timidez. Por lo tanto, el conductor indagó: "¿Y a tu papá le gusta que hagas eso?". El hombre que la acompañaba no hizo un solo comentario al respecto, por lo que Kaczka disparó: "¿No decís nada?".

Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones, cruzó a un participante del programa.

"Si a ella le gusta...", respondió el hombre, de manera escueta. Como si se tratara de un reproche, el presentador de Los 8 Escalones le marcó la cancha al padre de Catalina: "Ay, qué bien Darío... yo le digo al más grande de mis hijos: 'No hagas eso, no hagas eso...'". "No, bueno... acá hay mucho nervio así que...", se excusó el participante.

Sin embargo, Guido Kaczka indicó por qué cree que no está bueno sonarse los dedos: "¿En tu casa sí? Una vez mi abuela dijo que te desgasta las articulaciones. No sé si es de ese modo". Nicole Neumann, una de los integrantes del jurado, intervino y manifestó: "La mía (NdeR: su abuela) me dijo que te deforma. Yo también a veces digo: 'No hagas tanto eso'. Me da miedo".

El drama personal que Guido Kaczka compartió en Los 8 Escalones

En el marco del ciclo Los 8 Escalones Kids, Kackza presentó a Gastón y Lourdes, padre e hija: "Ella va al colegio parroquial de San Justo y su papá es director técnico de fútbol de divisiones juveniles" Y luego, trató de indagar acerca del trabajo del hombre: "¿En las tribunas los papás siguen diciendo malas palabras".

Gastón asintió y admitió que en los partidos de fútbol que juegan los niños "un poquito se grita". Sin embargo, y de manera inesperada, Guido confesó que en su época como futbolista, también sufrió los violentos accionares de los padres que miraban los partidos desde las tribunas.

"Cuando yo iba a jugar, a veces gritaban una cosas", compartió Guido Kaczka, a modo de confesión. De todas formas, optó por cortar el asunto y continuar con la transmisión del programa para que la niña respondiera quién era el autor de una canción que puso la producción.