Guerra en la Scaloneta: aseguran que Tini Stoessel tiene una enemiga en la Selección

Afirman que Tini Stoessel estaría en la mira de la esposa de un futbolista: qué pasó.

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se formaliza cada vez más. Sin embargo, corren fuertes rumores de que la cantante no habría sido aceptada por el círculo de De Paul, especialmente por la esposa de un colega futbolista en particular.

Resulta que Tini acompañó al futbolista al cumpleaños de su amigo Lionel Messi, quien hizo un pequeño festejo íntimo entre muy pocas personas. Entre todos los invitados, estuvieron presentes varios futbolistas con sus respectivas esposas. De acuerdo con estas versiones, a una de ellas no le habría caído bien la artista.

Se trataría de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María. Según le dijo una fuente a Primicias Ya, Jorgelina no solo se niega a entablar relación con Tini sino que también habló mal de la cantante entre el círculo de esposas de futbolistas.

Un dato importante es que justo cerca de esas fechas fue el cumpleaños de Leandro Paredes y De Paul no asistió y en vez de eso se fue a navegar con Tini. También cabe destacar que Jorgelina es una amiga muy cercana de Camila Homs, exesposa de De Paul, quien en este momento está enfrentada en la Justicia con el futbolista por una demanda millonaria.

La demanda de Camila Homs a Rodrigo de Paul

Camila Homs demandó a De Paul por entre 4 y 6 millones de dólares y cuatro propiedades. La audiencia se dio el pasado miércoles 29 de junio de 2022 vía Zoom, y según fuentes, el futbolista está dispuesto a ceder lo que sea con tal de cerrar el tema de una vez por todas con Homs y comenzar tranquilo una nueva vida con Tini.

Sin embargo, también se dice que no se trata solo de dinero sino que Camila sigue muy enojada por las actitudes del futbolista. "No solo son cuestiones económicas. La familia de Camila Homs está muy enojada con Rodrigo de Paul. Hubo reclamos muy importantes de parte de la familia de Camila hacia él, de forma directa. Esto no tiene solo que ver con un tema de dinero", explicó Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece).

Además, también se rumorea que "hay audios de reclamos de los familiares de ella" y que a la familia de Homs le molesta que De Paul "se haya ido de viaje y que haya visto tan poco a sus pibes". "La familia de Camila Homs está muy enojada con Rodrigo por este viajecito que él hizo. Porque él tenía un mes de vacaciones y dicen que ha visto a los hijos cinco horas", sumó Adrián Pallares.