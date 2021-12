Gritos y escándalo: revelan detalles inéditos de las últimas horas de Liliana Parodi en América TV

Luego de su escandalosa salida del canal que la acunó por años, se conoció la fuerte interna que persiguió a la famosa empresaria.

No caben dudas de que no son épocas fáciles para América TV: una oleada de renuncias y escándalos que engloban su nombre, la señal se encuentra sobre la cuerda floja y hay gran incertidumbre sobre la programación que presentarán para el 2022. Sin embargo, la última salida fue la que terminó de estallar la bomba: Liliana Parodi, la ex gerenta de programación y contenido se fue del canal.

Frente al gran escándalo que surgió tras esta última salida, se conoció cómo fueron las horas finales de la productora en el canal y los motivos que la habrían llevado a tomar está repentina determinación. Según informó la revista Pronto, el tramo final de Liliana Parodi dentro de América TV estuvieron marcadas por enfrentamientos por compañeros, peleas a los gritos y un gran escándalo del que se le va a hacer difícil olvidar.

Al parecer, Parodi vivía un clima de intenso malestar a partir de las denuncias efectuadas hacia Antonio Laje por maltrato laboral, a eso sumándole los bajos puntos de rating, América se veía fuertemente perjudicado. "Esta semana Parodi lo agarró a (Guillermo) Andino y lo apuró, lo batateó y lo maltrató porque su programa no tiene los números esperados y es casi lo menos visto del canal. Pero Andino hace un producto que lo produce Gerardo Rozín y cuyo principal accionista, que está detrás de ese producto es Claudio Belocopitt", le expresó una fuente a la revista Pronto.

Todo apunta a que Liliana, en un manotazo ahogado por recuperar la gracia de su canal, salió con los tapones de punta hacia Guillermo Andino, quien lidera Es Por Ahí cada mañana junto a Soledad Fandiño. Pero esta riña le costó muy cara, ya que tuvo que pagar un alto precio por enfrentarse de tal manera al conductor. "Tras el escándalo con Andino y con Belocopitt en el medio, Parodi fue citada por el directorio del canal y allí le dijeron: 'Estamos cuartos como canal, la gente no quiere laburar con vos, tenés denuncias por todos lados y ya no podés estar más en este lugar. Te ofrecemos las relaciones públicas de Edenor'", continuó la fuente.

Poco dispuesta a ceder el lugar que ocupó por más de 10 años, Parodi les puso condiciones a sus jefes, pero la situación se le fue de las manos. "Liliana dijo que no quería, que no estaba dispuesta a aceptar ese otro puesto, entonces le respondieron que se fuera y ella retrucó: 'De ninguna manera, me tienen que echar'. Y así fue que quedó desvinculada", sentenció la persona que dio detalles a la Revista Pronto.

El principio del fin: quiénes anunciaron su salida de América TV

Luego de muchos años de acunar a grandes profesionales del periodismo y el entretenimiento, América TV vive un momento de máxima tensión al perder a la gran mayoría de sus figuras. Jey Mammón renuncia al exitoso formato de Los Mammones, el cual es el programa más visto de la señal, para empezar un nuevo camino en Telefe, Alejandro Fantino y Luis Novaresio por su parte también anunciaron su salida.

Así mismo, Antonio Laje también esta fuera de la señal y Soledad Fandiño también aseguró que le quedan los minutos contados. Además, en el 2021, la señal también perdió a Fabián Doman y a Jorge Rial, dos de sus principales figuras desde hace muchos años.