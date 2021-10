Grave denuncia de un actor contra Adrián Suar y El Trece: "Me da bronca"

Un famoso actor de Telefe lanzó fuertes críticas y una contundente denuncia contra Adrián Suar y El Trece. El furioso descargo que da que hablar en la TV argentina.

Adrián Suar está envuelto en un verdadero problema. El productor de El Trece acaba de recibir una grave denuncia por parte de un famoso actor que sin dudas ha triunfado en diversas pantallas: la de Telefe, TV Pública y Netflix. Luego del lanzamiento de la telenovela "La 1-5/18", al hombre de Grupo Clarín lo acusan de haber copiado a una exitosa serie argentina.

En las últimas horas, el hombre que interpretó el papel de Pedro "Pedrito" Pedraza en la serie "El Marginal" estalló de furia contra Suar y El Trece. Con un gran fastidio, Brian Buley manifestó su bronca en diálogo con Radio Mitre, donde manifestó su descontento por el plagio que hubo en la nueva novela: “La verdad es que la vi y, como actor, hay muchas cosas que no me gustan. Estando ahí, haría algo mejor... Yo vengo de El Marginal, pusieron a otro actor de talla baja y no me gustó". Y agregó: "Me da mucha bronca. Yo podría haber aportado otras cosas mejores. No me estoy agrandando ni nada por el estilo, pero tengo mucha más cancha".

Como si fuera poco, Buley expresó su descontento y dejó en claro que si lo hubieran contratado para "La 1-5/18", su aporte habría sido diferente: "No me gustaron muchas cosas y, si me hubiesen llamado a mí, hubiera aportado más cosas". Y resaltó: "Siento que es una copia de El Marginal, obviamente, y estoy un poco enojado".

Adrián Suar, uno de los máximos responsables de la novela "La 1-5/18", emitida por El Trece

En tanto, el actor comparó a la telenovela de El Trece con la producción de "El Marginal" y advirtió: "Quisieron hacer algo similar y no hay chances... Esto te lo firmo ahora. El Marginal es furor y va a ser furor siempre. Y no sé por qué pusieron a alguien de talla baja, tranquilamente podrían haberme llevado a mí". En tanto, se tiró flores: "Yo a El Marginal fui por un sólo capitulo, me puse la camiseta y fui a jugar en Primera. Después, me quedé toda la serie y hasta Juan Minujín me destacó el trabajo".

A pesar de tanta crítica, Brian Buley trató de ver el costado positivo de la aparición de una telenovela argentina en medio de una pandemia de coronavirus: "Lo bueno de todo esto es que pudimos ganarle a la pandemia, se abrió todo...".

Adrián Suar levantó un programa de El Trece y echó a una famosa conductora

En la franja de la tarde, El Trece venía teniendo dificultades con el rating de "El club de las divorciadas", programa conducido por Laurita Fernández, muy querida en el ambiente y que también tuvo experiencias en ShowMatch. El programa no venía midiendo nada bien. Y como consecuencia, Adrián Suar decidió sacarlo del aire para darle el lugar a otro ciclo que pueda estar a la altura y le haga frente al canal de las tres pelotitas. Luego de que se terminara el programa, la presentadora manifestó un sentido mensaje para sus colegas: "Gracias a toda la gente que nos acompañó, al equipo técnico, los cámaras, la gente de control, los sonidistas, los del equipo de producción, a las mujeres que contaron sus historias y a los hombres que también se acercaron".

Pese a la tristeza que le generó su despedida de "El club de las divorciadas", la conductora expresó: "Gracias a El Trece, a Pablo, 'Coco', Adrián (Suar) por esta nueva oportunidad y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Nos reímos mucho, estuvimos acá presente, con una gran escenografía y propuesta espectacular".