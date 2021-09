Grave denuncia de El Polaco a Ángel de Brito en El Trece: "No como vos"

El Polaco y Ángel de Brito protagonizaron un tenso momento en vivo al aire en LAM, el programa que el periodista conduce por El Trece.

Ángel de Brito y El Polaco fueron los protagonistas de un tenso cruce en vivo en LAM (Los Ángeles de la Mañana), el programa que conduce el periodista en El Trece de lunes a viernes. En plena emisión especial, ya no desde el estudio del canal sino desde las locaciones de filmación de la villa 1-5/18, bautizada como "La Peñaloza", el cantante fue contundente cuando el entrevistador le preguntó cómo lo trataba la producción de la novela de Polka que comenzará el lunes 20 de septiembre de 2021 a las 22.

"Me tratan perfecto, no como vos...", le respondió el artista de manera tajante. Luego de que ese momento tan particular fuera superado por ambos con varias carcajadas y un fuerte abrazo de por medio, el actor platense de 34 años se mostró muy feliz por ser parte del elenco de esta flamante iniciativa de la señal de la televisión abierta argentina del Grupo Clarín, que buscará a partir de ella comenzar a levantar en el rating en un año para el olvido en ese sentido: "Estoy espectacular, muy contento y muy ansioso. Estamos felices con Ángela Leiva y esperando al estreno, que faltan horas".

Por qué LAM no salió desde El Trece sino desde La 1-5/18

El envío que lidera de Brito y que cuenta como panelistas con Pía Shaw, Yanina Latorre, Andrea Taboada, Cinthia Fernández, Mariana Brey y Maite Peñoñori esta vez fue transmitido mediante un móvil en el que el periodista comandó un adelanto de la ficción y aseguró que "se van a sorprender con varios personajes". De hecho, el innovador producto estará de lunes a viernes entre las 22 y las 23, por lo que ShowMatch pasará a las 23 de la mano de Marcelo Tinelli.

Qué es La 1-5/18, la nueva ficción de Polka

La historia transcurre en la villa “La Peñaloza”, donde conviven varios vecinos de distintas edades y diversidad sexual que, a pesar de la pobreza y de todas sus carencias cotidianas, siempre ayudan y luchan para lograr la supervivencia y la buena relación en general. Allí, el ambiente marcado por las drogas, el narcotráfico, las peleas entre las bandas y la diferencia de clases se mezclan con las historias de amor de los protagonistas, que descubren que si quieren transformar la realidad del conflictivo lugar deberán permanecer unidos.

La breve entrevista de El Polaco a Ángel de Brito en vivo en LAM, por El Trece.

El elenco de La 1-5/18, la nueva novela de El Trece