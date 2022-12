Grave denuncia de Cristian U contra Gran Hermano y Telefe: "Que la pongan"

Cristian U prendió el ventilador y destrozó a la producción de Gran Hermano. El ex participante y actual panelista del reality hizo una fuerte denuncia y generó revuelo en las redes sociales.

A poco más de un mes del inicio de Gran Hermano, en el reality más exitoso de la TV argentina no dejan de suceder situaciones insólitas. En las últimas horas, Cristian Uzurriaga -más conocido como Cristian "U"- hizo una fuerte denuncia contra el programa y dejó muy mal parado a la producción de Telefe.

El campeón de la edición de Gran Hermano 2007 prendió el ventilador y dejó en claro que la producción y la TV argentina intentan cuidar la imagen de Julieta Poggio, participante que hace unos días protagonizó unos dichos lamentables sobre una de las perras que tiene con su familia.

En una entrevista que le concedió a Mañanísima (Ciudad Magazine), Cristian "U" expresó: "Me gustaría que los medios se hagan presente también de estas cosas. Que la pongan porque sino es siempre lo que digo 'Alfa es el violador', 'Agustín es el acosador'". Indignado por la situación, agregó: "Julieta dijo que la perra de ella era lesbiana, que no la querían...".

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano, criticó a su perra dentro de la casa y causó indignación.

El polémico comentario de Julieta Poggio sobre su perra que generó indignación en Cristian U

En una charla que mantuvo en la pileta junto a otros participantes de Gran Hermano, Julieta Poggio contó que tiene una mascota que en su familia no la soportan. "Yo tengo cuatro perros. Y hay uno que nadie lo quiere porque hay una que es vieja y ciega... y es muy pajera. Le hacés un mimo ya te pone la cola".

En tanto, Julieta indicó que la perra "además es ciega, ¿entendés? Está alzada todo el tiempo". En tanto, expresó: "Aparte es lesbiana porque le da a mi perra... nadie la quiere porque es muy asquerosa".

Mariano Peluffo se refirió al rol de Santiago del Moro como conductor de Gran Hermano

Mariano Peluffo, histórico conductor de Gran Hermano, habló sin tapujos sobre Santiago del Moro, el actual conductor del reality, y opinó sobre el trabajo que está haciendo durante esta edición.

Mientras Del Moro es apoyado por varios televidentes del programa debido al trato cálido que tiene con los participantes, otros opinan que es algo aburrido en comparación a otros, como Jorge Rial, quien lejos de brindar paz y sostén, solía generar conflictos a propósito entre los participantes de la casa. En este contexto, Peluffo reveló la charla secreta que tuvieron.

Mariano contó que Del Moro se tomó muy en serio su trabajo y lo llamó por teléfono para pedirle consejos. "Tuvimos una charla telefónica 10 días antes de que arrancara. Me escribió él y hablamos, me pareció genial la charla. Le agradecí el llamado porque sentí un reconocimiento por parte de él", contó el conductor en LAM (América TV).

Entre todos los consejos que Peluffo le dio a Santiago, le dijo que Gran Hermano "es un formato que tiene vida propia" y que lo que tenía que hacer es "llevarlo". "Él le está dando una impronta tremenda, yo veo que a veces lo lleva al estilo de Los Juegos del Hambre. Es como un programa de entretenimiento con reality, con show, con tribuna, con banderas, con gente gritando...", opinó.

"No era así antes, y está buenísima esa vuelta de tuerca porque la tele hoy es más estridente, más inmediata", sumó el conductor. Por último, habló sobre su propia experiencia en el reality: "El último Gran Hermano que hice fue hace 10 años, en el 2012. Después, Telefe decidió no hacerlo más y yo en el 2017 cerré mi vínculo con el canal, en buenos términos. Hoy no soy parte de los conductores contratados por Telefe".