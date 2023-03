Grave ataque a Camila tras su salida de Gran Hermano: "Andá al psiquiatra"

Camila Lattanzio fue brutalmente atacada por los fanáticos de Gran Hermano que la estaban esperando en la tribuna: el video.

Camila Lattanzio fue atacada por los fanáticos de Gran Hermano (Telefe) que la estaban esperando en el piso del canal tras su salida de la casa: recibió cientos de abucheos, insultos e incluso le gritaron que necesitaba asistencia psicológica y psiquiátrica.

La joven de 21 años compitió contra Romina Uhrig y fue eliminada por decisión del público con un 60.26% de votos en su contra. A pesar de que algunos televidentes la apoyaron, la gran mayoría de los que se presentaron en la tribuna la agredieron sin piedad. Camila se mostró visiblemente incómoda con la situación e incluso confesó haber sentido miedo.

"Me estaban gritando, un miedo. Me van a cagar a palos", dijo la ex "hermanita", con una risa nerviosa. Una usuaria de TikTok publicó el video del momento, en el que se escucha la voz de un chico gritándole: "Andá al psicólogo, al psiquiatra, todo junto". Debajo, escribió: "Faltó chaleco de fuerza". Miles de usuarios de las redes sociales difundieron el video y repudiaron a los agresores.

"Tremendo ataque a Camila de la tribuna: 'Al psicólogo, psiquiatra, todo junto'. La violencia verbal llegó a Gran Hermano", denunció un usuario de Twitter, junto con un video del momento. "Más allá que lo necesite o no, horrible lo que le dijeron", comentó otra usuaria de la plataforma. "Horrible, y todo bancado por la misma producción", apuntó otro televidente.

La palabra de Camila Lattanzio tras su salida de Gran Hermano: "La estaba pasando mal"

Apenas Camila salió de la casa, confesó que "la estaba pasando mal" porque sus compañeras le hicieron un vacío desde que entró y se largó al llorar cuando los panelistas le preguntaron sobre su paso por la casa. "Era bastante feo. Me costó mucho integrarme y yo no estaba para eso. Las chicas me trataron un poco mal", reflexionó la joven.

"Fuiste lo que sos en la casa. Nunca se te vio mal, nunca te vimos con ganas de irte ni victimizándote. Y también es muy complicado llegar a una casa cuando ya funciona, cuando ya tiene su gente. El primer día que entraste fue fatal, pero poco a poco llegaste a entrar entre los mejores cinco", le señaló Santiago del Moro. Sin embargo, Camila reconoció que "no estaba preparada" en este momento de su vida para enfrentar esta situación, especialmente porque está atravesando un duelo por la muerte de su papá. "Yo huyo mucho de las cosas y llegar Gran Hermano fue fuerte, yo no estaba preparada. Y me apagué", concluyó.