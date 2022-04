Grave acusación contra Wanda Nara por maltrato: "Mala"

Una periodista reveló un comprometedor dato sobre una conducta de la influencer. Wanda Nara se habría molestado con la gente en una peluquería.

Wanda Nara habría protagonizado un insólito momento en una peluquería, aquejada por el resultado que obtuvo en la estética de su cabello. La periodista Nancy Duré dio a conocer que la celebridad de redes habría tenido actitudes poco empáticas con los presentes en el establecimiento de belleza.

"Ella le dijo al peluquero que le habían hecho un desastre. Que no quería tener las raíces tan claras, como las de Susana. Las quería más oscuritas", comenzó su descargo la panelista de Intrusos, quien se habría contactado con personas que estuvieron presentes en ese momento. "Y me dijeron que miraba a toda la gente que estaba ahí con cara de mala, porque no quería que le saquen fotos ni la filmen", agregó.

Flor de la V, conductora del programa, fue fiel a su estilo sarcástico e hizo una picante crítica al cabello de Nara: "Hay una foto de Wanda en el cumple de la nena de Zaira en la que se le veía el pelito cortado. El sol es traicionero", expresó la diva sobre un posteo de Instagram del cumpleaños de Malaika, la hija mayor de Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

La tajante respuesta de Wanda Nara al ser consultada por "La China" Suárez

La celebridad fue entrevistada en LAM y Ángel de Brito le preguntó si le molestaba que nombraran a Suárez en su presencia. "No, no me molesta. No hay nada más para hablar. La verdad es que ya se habló todo, algunas cosas fueron reales y otras que no. A mí me cuesta un poco caretearla. Pasó lo que pasó y se dijo. Obviamente, algunas cosas fueron exageradas y otras no", respondió de manera contundente la hermana mayor de Zaira Nara. "Para el afuera es una cosa y para el adentro es otra. Lo que quiero preguntarte es, ¿sanaron internamente el matrimonio? ¿Está todo bien?", agregó incisivo el conductor. Nara continuó en la misma línea e hizo una clara contestación a esa pregunta: "No hay facturas y nadie le debe nada a nadie. Yo conozco muy bien a los personajes de esta historia, entonces cada uno sabe cómo se maneja cada uno. Yo no tengo nada que decir de Mauro, al revés".

Nara comentó en el mismo reportaje el monto que cobró por el especial que grabó con Susana Giménez tras su conflicto con "La China" Suárez. "Yo di la entrevista porque ya estaba pautado el viaje de la producción desde hace mucho tiempo y me parecía muy hipócrita de mi parte hacer un especial con Susana y que me vean disfrutando sin ser clara sobre lo que pasaba", cerró.