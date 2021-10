Grave accidente de Damián Betular en Bake Off: "Estoy asustado"

Paula Chaves tuvo que ayudar a Damián Betular tras una explosión en el reality de pastelería de Telefe.

El susto de Damián Betular en Bake Off, por Telefe.

Damián Betular volvió a ser el protagonista de uno de los grandes momentos de Bake Off Argentina 2021 (Telefe) durante la emisión del reality de pastelería de la televisión que tuvo lugar el pasado domingo. De hecho, fue tal el susto de uno de los jurados del programa que hasta debió ser ayudado por la propia conductora, Paula Chaves, mientras que sus colegas Dolli Irigoyen y Pamela Villar estaban en otra parte del estudio del canal.

En plena gala de eliminación de El gran pastelero, los encargados de evaluar les ordenaron a los participantes preparar una torta piñata de la manera que quisieran. Entonces, Kalia Manzur optó por untar un globo con chocolate al estilo de los huevos de Pascuas, aunque un accidente dejó a Betular cubierto con la golosina de pies a cabeza y visiblemente aterrado por la particular situación.

El accidente de Damián Betular en Bake Off con un huevo de chocolate: "Me quiero ir"

Todo comenzó cuando el pastelero vio que Kalia estaba untando un globo con chocolate y necesitaba asistencia, por lo que le acercó un recipiente para que lo dejara reposando. Sin embargo, ni bien tocó el frío metal del envase, explotó y dejó al jurado embadurnado de chocolate de pies a cabeza, mientras que Paula Chaves emitía un grito impresionante, acompañado por un gesto que ni siquiera necesita descripción. Igualmente, unos segundos después lo ayudó a limpiarse.

“A él, lo único que le importa es que se ensució... ¡Vení para acá!”, le dijo la concursante a Damián Betular mientras intentaba limpiarlo con un trapo, a la vez que en el programa ella relataba de manera graciosa lo que había ocurrido con la habitual voz en off. “¡Me tengo que ir, me tengo que ir! ¡Estoy muy asustado!”, culminó el especialista de 39 años mientras se alejaba a toda velocidad de la estación de trabajo.

Damián Betular, ayudado por Paula Chaves en Bake Off tras la explosión por Telefe.

Gino, eliminado de Bake Off Argentina 2021

La gala del domingo 24 de octubre dejó afuera a Gino, estudiante de ingeniería electrónica de 22 años. El participante le dijo adiós al certamen a pura lágrima, ya que no llegó a la gran final del 7 de noviembre que le dejará 1.200.000 pesos al ganador. El joven se quebró y le habló directamente a Dolli Irigoyen para despedirse: "Para mí, tenerte acá enfrente es como tocar el cielo con las manos. Te admiro desde hace años, Dolli. Te miro desde chiquito". Entonces, ella le contestó: "Me encantó conocerte, emociona que me hables así... Nos vamos a seguir viendo".

Bake Off Argentina 2021: horario y dónde ver en vivo

El reality de pastelería se emite de lunes a jueves a las 22.30 y también cuenta con una edición el domingo a la misma hora. Se ve por Telefe y, de manera online, a través de Cablevisión Flow, DirecTV Go o mediante el streaming oficial del canal.

Bake Off Argentina: quiénes son los participantes que quedan