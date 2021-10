La fuerte advertencia de Paula Chaves en Bake Off Argentina: "Descalificados"

Un momento de tensión en vivo en Bake Off, por Telefe, entre Paula Chaves y una de las participantes, con el jurado Damián Betular como testigo.

Bake Off Argentina 2021, por Telefe, suele entregar momentos de tensión al aire como el que se vivió entre la conductora Paula Chaves y una de las participantes, María Paula Paternoster, durante la emisión del reality show de pastelería de la televisión nacional del martes 19 de octubre de 2021. Allí, ambas se cruzaron con el jurado Damián Betular como testigo, aunque sus colegas Dolli Irigoyen y Pamela Villar se encontraban en diferentes sectores del estudio, charlando con otros concursantes.

Si bien este capítulo fue un poco más distendido de lo habitual debido a la visita sorpresiva en el piso del actor Gastón Dalmau, el ganador de MasterChef Celebrity 2 por el mismo canal, cuando ya no quedaba demasiado tiempo para terminar las preparaciones tanto Chaves como Betular se acercaron a Paula para aconsejarla, aunque ella no quiso saber demasiado al respecto y no prestó mucha atención porque estaba apurada.

Tensión en Bake Off, por Telefe, entre Paula Chaves y la participante Paula

Damián Betular: "´Gordi´, ¿cómo vas hoy?".

Paula: "Bien, bien. Estoy tratando ahora de medir bien las claras...".

DB: "¿Sabés qué hago yo a veces? Las bato un poquito para que se rompa la estructura... ¿Ves ahora?".

Paula Chaves: "Es difícil separar la clara del huevo, eh".

DB: "¿No querés que te hablemos mucho, no?".

Paula: "No, háblenme, pero es que estoy ocupada, chicos... ¡Cuando estoy ocupada, estoy ocupada!".

DB: "¡Preocupada!".

Paula: "No, no, ocupada. No, yo me ocupo, no me preocupo".

PC: "Bueno, pero esto es así. Acá hay que saber cocinar y hablar al mismo tiempo".

Paula: "Sí".

PC: "Si no, quedan descalificados".

Paula: "¡Ay, no!".

Quién es Paula, la participante de Bake Off por Telefe

De acuerdo con la descripción de su propio perfil en la web oficial del canal de televisión, la concursante del reality show de pastelería se llama María Paula Paternoster, tiene 29 años y es de Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires. Allí se la define como "concentrada, creativa y muy buena en la decoración en la pasta". Además, se afirma que "le encantan lo moderno y las tendencias". Y completan: "Es fanática de las redes sociales, tiene una lista interminable de recetas en TikTok y Pinterest. No estudió nada sobre pastelería, pero es muy aplicada a la hora de aprender. Actualmente, es auxiliar forense y trabaja como empleada administrativa".

