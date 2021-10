Paula Chaves rompió el silencio sobre el escándalo de La China Suárez y Wanda Nara

Según Yanina Latorre, Paula Chaves trató de "sorete"a La China Suárez, pero la propia conductora de Bake Off salió a hablar del tema.

Luego de que Yanina Latorre difundiese en Los Ángeles de la Mañana que Paula Chaves, amiga de la empresaria Wanda Nara, le habría dedicó un fulminante mensaje a "La China" Suárez, de quien también se consideraba amiga hasta el momento, tratándola de "sorete", la conductora de Bake Off dio una reveladora declaración en Intrusos (América TV).

"Paula Chaves dijo que no habló con Eugenia ("La China" Suárez)", confirmó la panelista Paula Varela, integrante del magazine de América TV tras chatear con la modelo. De esa forma, Chavesdesterró la versión de Yanina Latorre con un testimonio directo. Por el momento, la ex de Diego Latorre no publicó las capturas de los supuestos chats que tiene en su poder y que exponen a Paula en la separación del momento (Icardi - Nara).

El rumor de Yanina Latorre

Señalada como la tercera en discordia que habría provocado la separación de Wanda y Icardi, La China atraviesa un momento muy complejo de su vida. Y Chaves, quien comparte el mismo círculo de amistades con La China (grupo al que también pertenecen María del Cerro y Zaira Nara, hermana de Wanda Nara) eligió creer el rumor del momento y le soltó la mano a su amiga. Según Yanina Latorre (LAM) la simpática conductora habría dicho una serie de barbaridades sobre La China que la llevaron a solidarizarse con la empresaria engañada.

“Lo dejó a partir de los mensajes de Telegram (con Suárez), yo los tengo por eso creo la historia, a ver si la China sigue desmintiendo, dice ‘que se arreglen ellos’ Loca hacete cargo de lo que hiciste, repite la historia, hay vínculo, ella es amiga de Zaira, de María del Cerro y Paula Chaves, sus amigas están super enojadas”, explicó Yanina Latorre.

Y agregó: “Ahora se quedó con pocas amigas, a estas amigas familieras les niega todo y a otro tipo de amigos les cuenta la verdad”. Sobre el lapidario mensaje que le habría mandado Chaves, Latorre filtró: “Le dijo textual ‘sos un sorete’, tengo los chats y leí todo, ‘sos una basura’ le dice”. Cabe destacar que Paula y Eugenia eran amigas desde hace años y la maternidad las encontró más unidas, dado que sus hijos tienen edades similares y aprovechan a jugar entre ellos, “Amo que crezcan juntos”, escribió hace unos meses Eugenia junto con una foto de Amancio y Filipa y la mujer de Pedro Alfonso agregó: “Desde el 2013 formando duplas”.

El nombre del actor de El Marginal que habría estado con La China Suárez

Una hora más tarde, la periodista Karina Iavícoli reveló en Intrusos (América TV) el nombre de otro actor en cuestión que también habría tenido un affaire con la actriz. "Ella (por la China) hace una fiesta. Va Peter Lanzani de invitado, pero lo que me dicen es que él fue como un anzuelo. Ella lo mostró a él en redes, pero no al otro. Pasó la noche en un sillón, tapado con una frazada. Habría estado en esa fiesta y pasado varios días con la China Suárez: Nicolás Furtado".

“La historia de la China con Furtado no es nueva, viene de Buenos Aires. Benjamín Vicuña se enteró ayer, cuando le preguntó de (Mauro) Icardi y ella le respondió que estaba saliendo con Nico Furtado. Se lo confirmó por mensaje”, cerró Pía Shaw, dando a entender que Vicuña recién se enteró de esta información.