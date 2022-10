Gran Hermano: una participante se cansó de las cámaras y se bañó desnuda

A dos días de convivencia, una de las participantes decidió que las cámaras de Gran Hermano no serían un impedimento para mostrar su cuerpo y se bañó desnuda, desatando una catarata de tuits que alertaron la situación.

Poco se necesitó para que una de las participantes de Gran Hermano (Telefe) se mostrase totalmente desinhibida frente a sus compañeros y -a pesar de las cámaras que todo lo captan- decidiese bañarse desnuda. Esto llamó la atención de muchos usuarios en Twitter, quienes alertaron la situación con comentarios y memes.

Mora Jabornisky, la misionera que estudia ingeniería civil y entró a la casa asegurando que está en una relación abierta, se convirtió en la primera "hermanita" en mostrarse desnuda ante las cámaras de Gran Hermano, al contrario de sus compañeros, quienes optaron por dejarse la ropa interior puesta. Tras acostarse a las 8 y dormir tan solo 2 horas, Mora pidió el baño y aprovechó para darse una ducha; más tarde llegaría el intercambio con sus compañeras y la revelación que generó fricciones en la convivencia.

"Mora, ¿vos te bañaste en bikini?", le preguntó María Laura obteniendo una sincera respuesta de Mora. "Pará, pará, en plena ducha dije... ¿Vos viste la cámara lo que es? Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije 'se va a la puta', me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije 'ya fue, se van a la puta'. El que quiera mirar, que mire", indicó la participante que afirmó "le encanta hacerse la linda" y le gusta mucho histeriquear. No fueron pocos los usuarios atentos a Pluto TV que pudieron ver a Mora bañándose y los comentarios y memes no tardaron en aparecer en la popular red.

Hay video: éste es el participante que metió un celular en GH y sería expulsado

En la cocina de la casa, Alfa y Maximiliano se encontraban charlando sin saber qué hora era exactamente, puesto que no hay relojes y no tienen idea en qué momento del día se encuentran. En ese momento, una persona (que no aparece en el plano) parece mostrar un celular con la hora exacta y el cordobés exclamó: "No, boludo, ¿por qué te dejaron pasar el celular? A mí me dejaron en el casillero una remera a estrenar".

De este modo, teniendo en cuenta las palabras de Maximiliano, el participante que ingresó un celular a la casa de Gran Hermano es hombre. Aún no se reveló el nombre del mismo, aunque trascendió que podría ser eliminado tras el análisis del video por parte de quienes regulan el desarrollo del reality.