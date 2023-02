Gran Hermano: quién ganó la prueba del líder esta semana

Dos participantes de Gran Hermano se enfrentaron en la final de la prueba del líder: los resultados.

Como cada martes, los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) se enfrentaron a la prueba del líder, un juego que va cambiando en cada episodio, en el que compiten por ver quién se convierte en el líder de la semana.

El que consigue el liderazgo, gana la inmunidad para no caer en placa, es decir, para no ser nominado por sus compañeros, y además la posibilidad de salvar a uno de ellos para que no sea eliminado de la casa. Esta vez, Romina Uhrig y Lucila "La Tora" Villar fueron las dos grandes finalistas.

El juego consistió en caminar sobre una viga mientras se cargaban unos cubos pequeños. Al llegar a la recta final, había que apilarlos sobre una plataforma. Además del equilibrio y la concentración, lo difícil de esta misión es que la plataforma se movía todo el tiempo, de forma que la pila de cubos podía derrumbarse en cualquier momento.

"La Tora" parecía ir ganando, pero se le cayó todo y tuvo que volver a empezar. La exdiputada, quien iba más atrasada, logró completar la prueba muy lentamente y se consagró como la líder de la semana. Millones de usuarios de las redes sociales celebraron su triunfo y especularon quiénes podrían caer en placa y a quién salvaría Romina.

Romina Uhrig tuvo un sueño premonitorio sobre Gran Hermano

Recientemente, Romina tuvo una fuerte pelea con Walter "Alfa" Santiago, quien era su persona más cercana dentro de la casa. A partir de entonces, se mostró muy angustiada por el tema y, una noche, tuvo un sueño premonitorio con su hermana, quien le mandó una señal adelantándole que "Alfa" iba a ser el próximo eliminado.

"Soñé que lo nominaba a 'Alfa'. Me habían dejado salir y mi hermana me decía que lo vote a él porque era lo que la gente quería. Que se había visto todo lo de nuestra pelea", les confesó Uhrig a sus compañeras. Más tarde, Romina votó a "Alfa" pero Gran Hermano se lo sancionó porque les contó al resto de los "hermanitos" que lo había votado, algo que cuenta como voto cantado y que está prohibido.

De todas maneras, otros integrantes de la casa enviaron a "Alfa" a placa. Romina también quedó nominada y se enfrentó a su compañero en la gran final, una de las finales más tensas y esperadas de toda la edición del reality. Finalmente, el hombre de 61 años terminó abandonando la casa.