Romina sintió que un fantasma la tocó mientras dormía: el video que genera terror en Gran Hermano

Romina Uhrig vivió una situación paranormal en Gran Hermano cuando se estaba por ir a dormir.

Romina Uhrig se llevó un fuerte susto en Gran Hermano 2022 (Telefe) mientras estaba en la habitación junto con sus compañeras, Julieta Poggio, Daniela Celis y Camila Lattanzio, justo a punto de irse a dormir. El terror que pasaron "las hermanitas" terminaron durmiendo juntas en una misma cama.

Las cuatro participantes estaban acostadas en sus respectivas camas cuando, de repente, la exdiputada sintió que alguien le había tocado los pies. Al principio pensó que había sido Camila, pero cuando se dio cuenta de que la joven seguía en su cama, entró en pánico y les contó a sus compañeras.

"Dale, ¿quién está?", preguntó Romina, luego de sentir que alguien estaba en su cama molestándola. Ante el silencio de sus compañeras, exclamó: "¡No, boluda, no, no! ¡Pensé que estaba Camila! Algo me tocó los pies, no estoy jodiendo". El resto de las chicas se asustaron al escuchar sus palabras y Romina insistió en que alguien la había tocado.

"De verdad, no se jode más con eso, porque uno al hacer esos chistes llama cosas feas", agregó, en referencia a que sus compañeras habían hablado sobre espíritus horas atrás. "¡No, no, no! Prendan todas las luces. Es verdad, cuando jodés con eso llamás a las cosas feas", remarcó la exdiputada. Julieta intervino y admitió, muy preocupada: "Yo nunca jodo con eso, pero hoy estuvimos jodiendo un montón". Finalmente, Romina y Camila durmieron en la misma cama mientras Julieta y Daniela durmieron juntas en otra.

La broma paranormal que los participantes de Gran Hermano le hicieron a Romina

Semanas atrás, "los hermanitos" le habían hecho una broma a Romina para hacerle creer que un espíritu le había tocado el brazo. Todo comenzó cuando la exdiputada puso a prueba las energías de la casa. De repente, sintió que alguien le tocó el hombro y se asustó terriblemente. Sin embargo, esta vez sí había una explicación racional.

Daniela Celis sometió a Urigh a una tendencia viral de TikTok, que consiste en cerrar los ojos y decir: "Si estás aquí, tocame el hombro". La joven obligó a su compañera a cerrar los ojos y comenzó a tocarle el rostro y luego tocó su hombro con rapidez, haciéndole creer que había una presencia paranormal. "Dale, boluda, vos me tocaste", le dijo Romina sorprendida, pero todos sus compañeros lo negaron. Por algunos minutos, la exdiputada se la creyó y todos estallaron a carcajadas.