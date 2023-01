Gran Hermano: entró un drone del exterior con un mensaje descolocó a los participantes

Los participantes no pudieron ocultar su sorpresa al ver el mensaje que le enviaron los televidentes y que podría cambiar por completo el juego.

La tensión en la casa de Gran Hermano no para de crecer. La incertidumbre por no saber qué sucede en el exterior empieza a jugarles en contra a los participantes, tanto así que se dejan influir por cada grito o mensaje que les llega del exterior sin consentimiento de la producción. Pero ahora ingresó un drone con un cartel que descolocó por completo a los participantes.

La eliminación de Coti de Gran Hermano marcó un antes y un después dentro de la casa, ya que se formaron nuevos equipos de juego y nacieron otras estrategias para avanzar en la competencia. Incluso, pese a que la correntina dejó el reality por votación del público, también conformó su propio club de fans. Precisamente, fueron sus seguidoras quienes ingresaron en drone dentro de la casa.

Luego se gritar desde el exterior que "Coty volvía", armaron un cartel con el mismo mensaje y se los hicieron ver desde el patio de la casa, en donde se encontraban Julieta y Agustín. Y aunque si bien la producción no confirmó nada el respecto, el cartel generó pánico entre los jugadores que creían que ya nadie iba a volver a ingresar a la casa hasta la final.

Por qué Coti puede volver a entrar a Gran Hermano: sorpresa en el reality

En Gran Hermano siguen sucediendo situaciones verdaderamente insólitas para los televidentes. Luego de que Santiago del Moro anunciara que ya no habrá más repechajes, un testimonio importante encendió la idea de que Coti Romero pueda volver a entrar a la casa.

Luego de la salida de la correntina, su padre fue entrevistado por Radio Sudamericana, donde realizó un explosivo comentario que deja muy mal parada a la producción del programa, transmitido por Telefe. Según precisó, Coti le comentó que tiene chances de volver a ingresar al reality más famoso de la TV argentina.

"Les puedo dar una primicia...", adelantó. Y luego aclaró: "Si se da, se da, sino no...". "Me gustaría que (Coti) siga afuera, pero me dijo que los productores cuando salió, porque creo que el rating bajó mucho después de que se fue ella, le dijeron que hay grandes posibilidades", lanzó, ante la sorpresa de los periodistas.

Asimismo, el padre de Coti dejó en claro que el reingreso de la participante podría ser "la próxima semana (NdeR: la segunda semana de enero). 'Veremos qué pasa en la casa. Atenta, porque cualquier cosa puede pasar', le dijeron". Y concluyó que, frente a la idea planteada por la producción de GH, Coti volvió "loca, enloquecida" y resaltó que "ella quiere entrar de vuelta".