Gran Hermano: el encuentro sexual de Juliana y Maxi que casi termina en sanción

Juliana y Maxi estuvieron al borde de ser sancionados por Gran Hermano luego de ir a las duchas a tener sexo.

Juliana y Maxi, una de las parejas que se formaron en Gran Hermano (Telefe), tuvieron un fogoso encuentro en una de las duchas de la casa y cometieron una infracción que casi les cuesta una sanción.

Gran Hermano tiene reglas muy estrictas con los participantes. Una de las más importantes es que bajo ningún concepto, nadie puede tapar o apagar las cámaras ni quitarse los micrófonos. En medio de su encuentro, "Tini" y Maxi atentaron contra estas normas.

Justo cuando parecía que estaban peleados para siempre, la pareja de la casa se reconcilió y fue al baño con la intención de tener relaciones sexuales. Para evitar que todo salga en cámara, Maxi llenó el baño de vapor a propósito. Sin embargo, Gran Hermano, que todo lo ve, notó esto y lo llamó al confesionario.

“Maxi, no se puede usar la ducha solo para que se empañen los vidrios y las cámaras. Tapar las cámaras es motivo de sanción. Que no se vuelva a repetir. Eso es todo, gracias”, le dijo la voz de Gran Hermano a Maxi. Como si eso fuera poco, su encuentro sexual no pudo llevarse a cabo porque María Laura, "Cata", los interrumpió.

“Espero que no entre nadie porque me muero”, se escucha decir a Juliana en aquel clip. Minutos después, se escucha a alguien golpeando la puerta preguntando si estaba ocupado. “Qué sorete. No sé quién fue, pero nos cagó. Ojalá que a esa persona que fue a hacer ese maldad, Dios le dé siete años de mal sexo”, se quejó Maxi.

Más tarde, Thiago le confesó que golpeó la puerta había sido "Cata". “Quiero pensar que va a ir al baño porque si me quedo acá y no va, está nominada. Me la va a pagar fuerte. No quiero decir lo que realmente pienso porque voy a ser muy hiriente”, concluyó el cordobés.

