Gran Hermano cada vez más caliente: el picante juego entre Coti y Conejo

Coti y Conejo protagonizaron un momento realmente caliente en Gran Hermano mientras se hacían preguntas subidas de tono.

Alexis "Conejo" Quiroga y Constanza Romero protagonizaron un picante momento en la casa de Gran Hermano mientras jugaban un "piedra, papel o tijera" de preguntas y respuestas incómodas. "Qué guaranga que sos", disparó uno de los integrantes cordobeses de la casa más famosa del país.

Alexis Quiroga recibió rápidamente el apodo de "Conejo" ya que en su presentación para ingresar a GH aseguró que no podía pasar más de un par de días sin sexo. Consecuente con sus palabras, el cordobés conformó con Coti Romero la segunda pareja de la presente edición del popular reality, luego de que Maxi y Juliana hicieran lo propio unos días antes. En las últimas horas, Alexis y Coti protagonizaron un momento muy caliente mientras estaban tirados en el sillón del living de la casa de Gran Hermano. Acurrucados, comenzaron un juego de preguntas y respuestas subidas de tono en el que Conejo consiguió que la correntina hiciera unas revelaciones picantes.

El juego consistía en que el que perdiera cada mano de "piedra, papel o tijera", debía responder una consulta del otro. Alexis notó rápidamente que su novia usaba siempre "papel", así que se aprovechó de su ingenuidad y le pudo hacer varias preguntas seguidas, como su posición sexual favorita o si prefería dar o recibir sexo oral. "Qué guaranga que sos", le disparó Conejo a Coti cuando la correntina bromeó con su miembro. Alexis ya había protagonizado una situación muy particular con la correntina que se hizo viral casi inmediatamente en las redes sociales.

El insólito error de Alexis mientras chapaba con Coti

Alexis "El Conejo" de Gran Hermano protagonizó un bochornoso momento cuando se equivocó el nombre de su pareja, Coti, en medio de una situación comprometida. El joven enunció el nombre de otra persona perteneciente a la casa de Telefe en medio de un beso con su compañera.

"Y nada, Thiago, estoy contento de haberte conocido. Así como amigos", enunció el participante de Gran Hermano entre besos con su pareja, acostados en uno de los sillones ubicados en el patio de la casa. Coti, con cara de desentendimiento, le preguntó con énfasis: "¿Qué? ¿Thiago me dijiste?".

Alexis le explicó a su pareja el motivo por el que nombró a su compañero en medio de ese momento acaramelado, aunque esa explicación no pareció convencer del todo a Coti. "Me reí porque me acordé algo de Thiago", enunció "El Conejo" sobre el lapsus que había tenido segundos antes. "Ah, por eso te dije 'qué'. No había entendido", cerró la participante.