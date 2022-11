Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Lucila "La Tora"

La participante volvió a ingresar al confesionario de forma voluntaria para sumarle más puntos en contra a dos compañeros.

Por segunda semana consecutiva, Lucila "La Tora" ingresó al confesionario de forma voluntaria para realizarle la nominación espontánea a dos compañeros de Gran Hermano. Recientemente, la participante se convirtió en la nueva líder del grupo de "Los Monitos" y logró hacer que muchos concursantes siguieran sus ideas. Sin embargo, esta vez decidió hacer su estrategia sola y sumarle votos negativos a dos con los que tiene algunos problemas personales

Particularmente, la última vez que "La Tora" realizó la nominación espontánea fue hacia Julieta y Coti, pero como hizo complot con Juan, Nacho y Juliana, sus votos fueron anulados y ambas concursantes zafaron de quedar en placa. Sin embargo, esta vez la participante decidió usar esta herramienta para demostrar su claro descontento en la convivencia con dos participantes en particular.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la puede hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se dan 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Finalmente, en la emisión del miércoles 16 de noviembre, se conoció que Lucila le dio 3 votos a Walter "Alfa" "porque no confía en su forma de pensar, porque no tiene códigos, porque se maneja siempre a través del poder. Es todo lo que no tiene que se la sociedad", según explicó entre los motivos. Además, le dio 2 votos a Marcos por "tibio" y "por no haber reaccionado ante la actitud de Walter con Coti.

Juan rompió en llanto tras su salida de Gran Hermano: "Tengo una espina clavada"

Juan se convirtió en el personaje más detestado de la casa y fue eliminado con un 88% de votos, un número considerablemente alto para la historia de Gran Hermano. La gran mayoría de los televidentes coincidió en que sus tratos hacia sus compañeros fueron violentos, pero el taxista se defendió y aseguró que en su vida privada, es todo lo opuesto a lo que mostró en pantalla.

"No soy una persona violenta, jamás tuve un problema con nadie. Me genera bronca que afuera tengan esa imagen mía porque no es la realidad. Quiero que me conozcan como en verdad soy", contó Juan en diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe).

Además, habló sobre las dificultades económicas que atravesó durante años y aseguró que su hijo fue hostigado en la escuela por sus compañeros debido a la imagen que dio en el reality. "Tengo una espina clavada porque me mostré de una manera que no soy. Mi hijo más chico la pasó mal por los comentarios que le hacían en el colegio sobre mi persona", confesó.

Por otro lado, el taxista destacó el difícil momento que vive con su hijo mayor: "Juan Cruz, mi hijo mayor, es sagrado para mí. Obvio que al chiquito lo amo con mi vida, pero con él he vivido momentos duros. Las cosas que pasamos juntos, las guardo en mi corazón. Ahora tomó la decisión de irse a España y yo lo apoyo porque es por su bien, sé que le va a ir muy bien".

Por último, Juan agradeció el cariño que recibió por algunas personas. "Me pone muy mal que piensen así de mí, jugué mal pero nada más. Lo que me dio un poco de alivio fue que ayer salí a la calle y la gente fue cálida. Me decían que había jugado mal pero que así y todo me bancaban. Eso fue hermoso, un alivio", concluyó. Sin embargo, una gran cantidad de usuarios de las redes sociales opinaron que se estaba victimizando al igual que adentro de la casa y no lo perdonaron.