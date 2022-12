Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Coti

La participante correntina utilizó la herramienta más aclamada por los "hermanitos" y complicó a dos compañeros.

En las últimas semanas de competencia, Coti demostró ser una de las participantes más estrategas de Gran Hermano. Luego de engañar a algunos compañeras e incluso inventar una sanción para despistar a los demás sobre su juego, se conoció que la correntina hizo la espontánea este miércoles 14 de diciembre.

Si hay algo que demostró la concursante de 20 años desde que ingresó es que nunca tuvo la intención de hacerse amigos dentro de la casa, incluso todos los vínculos que generó parecen ser por mera estrategia. Precisamente, esto quedó demostrado este miércoles, cuando la producción del reality show, mostró a quién le hizo la espontánea.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Finalmente, se conoció que Coti le dio tres puntos a Julieta y dos Daniela. "Las votos porque creo que puede quedar Alexis o yo y quiero que quede una placa bastante floja porque considero que las chicas no tienen tanto apoyo afuera", nombró entre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Una joven idéntica a Coti podría entrar a Gran Hermano: "Se va a volver loca"

La producción de Gran Hermano (Telefe) tendría preparada una gran sorpresa para Constanza Romero: muy pronto, puede que entre a la casa una joven idéntica a ella y que incluso tiene su mismo nombre.

El jueves 15 de diciembre entrarán a la casa dos nuevos participantes. Aún no se dieron a conocer sus nombres, pero en Internet se rumoreó que una de ellas podría ser Costanza Arbarzua, una joven que cuenta con más de 40 mil seguidores en TikTok y que tiene un enorme parecido físico a Coti.

“Otra Coti. Rubia, influencer, ojos claros, es el clon de Coti. Se va a volver loca. Esta chica subió viajando con valijas. ¿Será ingresante este jueves?”, reveló el youtuber “El Laucha” en su cuenta de Twitter, quien se dedica a publicar contenido sobre Gran Hermano.

La joven publicó varias fotos en un aeropuerto, lo cual despertó rumores de que estaría por entrar a la casa más famosa del país. Otro detalle llamativo es que en su valija, la joven tenía escrito: "#FueraMalasVibras", la frase que dijo Julieta Poggio en uno de los episodios del reality y que se convirtió en meme.

"Encima que Coti anda sintiéndose super insegura, llora porque se siente gorda/fea y justo le meten una con su mismo nombre, parecida a ella de cara pero más alta y delgada. La producción es diabólica", opinó un seguidor. "¿Puede entrar alguna chica sin colágeno, sin maquillaje o tienen q ser todas maquilladas 24/7 con ropa que les auspician marcas ? ¡Porque en la calle veo chicas simples y hermosas!", observó otra persona. "Si entra esta chica, Alexis manda a placa a Coti", aseguró otro usuario.