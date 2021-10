Gonzalo Heredia habló de su lado oculto: "Eso me sacó del barro"

En una entrevista brindada a El Planeta Urbano, Gonzalo Heredia habló de su presente, la pasión más importante de su carrera y lo que, según él, lo sacó del barro.

Gonzalo Heredia es uno de los actores destacados en el presente. Su actuación en La 1-5/18 lo posicionó de gran manera convirtiéndolo en uno de los más buscados para entrevistar. En esta ocasión brindó una nota para El Planeta Urbano en la que habló de su historia personal, su popularidad en la actualidad, sus pasiones y de lo que, según él, lo sacó del barro.

La novela de Polka no la tiene nada fácil en el prime time. Habitualmente cae contra sus competidores en la TV de nuestro país, ni siquiera el mencionado protagonista la mira y sin embargo es la estrella. Tal como se vio en Twitter se comunica con sus seguidores mientras se transmiten nuevos episodios comentándola y contestando preguntas. Durante el debate del pasado 14 de octubre esto quedó en evidencia.

Desandamos la charla que tuvo Heredia con dicho medio y nos encontramos con que más allá de que forma parte de la ficción de El Trece también dedica gran parte de su día a la escritura. "El punto de no retorno", su segunda novela, está próxima a publicarse y es producto de las muchas horas que trabaja en su pasión. Estos ejemplos sin dudas muestran lo que fue y es importante en la vida del actor.

"Si hablamos del hábito, estoy todos los días sentado escribiendo. No sé si eso me convierte en escritor, pero sí en una persona que se sienta e intenta escribir todos los días. Soy de los que pegan en las paredes anotaciones y párrafos y hasta dibujos de la escenografía del texto", afirmó sobre cómo vive desde adentro los libros que escribe mientras convive con su pareja Brenda Gandini con quien no pasó los mejores meses en 2021.

Es importante destacar que se adentró en la cultura literaria sin terminar la escuela y que tiene creencias bien marcadas sobre esa decisión que tomó mientras cursaba el secundario: "Quería salir, trabajar. Pensé que la calle me iba a dar otra clase de estudios de visión panorámica del mundo. No creo tanto en la educación formal, sin embargo estoy completamente arrepentido de no haber terminado el colegio", sostuvo.

El camino que encontró en la lectura

Por último destacó lo que lo ayudó a cambiar: "Yo creo que todo está escrito, todo está en los libros. Es increíble que la gente no se dé cuenta que realmente todo está en los libros, absolutamente todo. Y el hecho de leer te hace totalmente libre, de pensamiento, de todo. Desde mi lugar trato de inculcar lo que me pasó a mí con la lectura: leer realmente me sacó del barro, de Munro, me abrió la mente", afirmó.

"Hay algo que tenemos los que crecimos en el conurbano. La franja de la autopista envuelve algo que separa, en donde realmente un lugar y el otro no son lo mismo. Hay otras ideas, otra cabeza. Y a mí con los libros me pasó eso. Esa apertura mental la tuve gracias a los libros", concluyó el actor de La 1-5/18.