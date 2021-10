Gonzalo Heredia no vio La 1-5/18 y lo destrozaron: "Todos mienten"

Gonzalo Heredia dejó en claro en Twitter que no estaba mirando su propia novela La 1-5/18, por El Trece, y algunos usuarios no lo perdonaron. "Yo la estoy mirando, ¿y vos no?".

14 de octubre, 2021 | 14.24

Liquidaron a Gonzalo Heredia por no mirar La 1-5/18, su propia novela en El Trece.

Gonzalo Heredia es uno de los protagonistas de la nueva telenovela La 1-5/18, por El Trece, pero llamó la atención que ni siquiera él mismo la vio durante su emisión del miércoles 13 de octubre de 2021. Es que el actor prefirió mirar, en ese mismo horario prime time, El debate Capital, por TN. En ese mismo momento, mientras se transmitían ambos programas de televisión, el artista de 39 años opinó constantemente en su cuenta oficial de Twitter (@gonzaloherediao) acerca de las performances allí de los candidatos para las elecciones intermedias definitivas del próximo 14 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras "Gonza" aportaba su visión sobre el rendimiento de los políticos Leandro Santoro, María Eugenia Vidal, Myriam Bregman y Javier Milei en el canal ultraopositor al gobierno nacional actual, muchos usuarios en la misma red social comenzaron a reaccionar contra él porque no estaba viendo su novela La 1-5/18 por El Trece. MÁS INFO Televisión Gonzalo Heredia destrozó a Tetaz por su papelón: "Indigna más" Gonzalo Heredia prefirió mirar El debate Capital antes que su propia novela La 1-5/18 Al mismo tiempo en el que los dos ciclos estaban saliendo al aire, el actor publicó varios mensajes como: "Gran dama Myriam Bregman"; "se cortó el flequillo Milei para el debate"; "bien ´Mariu´ (Vidal) de la memoria. Todo estudiado"; "Santoro es el que no estudió, pero tiene una parla que te da envidia"; y "Esgrima verbal: Santoro le gana a Vidal. SPOILER: Bregman destruye a Milei". Gonzalo Heredia siguió el debate por TN... ¡Al mismo tiempo que daban su propia novela! Gonzalo Heredia siguió el debate por TN... ¡Al mismo tiempo que daban su propia novela! Gonzalo Heredia siguió el debate por TN... ¡Al mismo tiempo que daban su propia novela! Gonzalo Heredia fue apuntado en Twitter por no mirar su propia novela La 1-5/18 Entonces, a medida que el artista iba posteando sus opiniones al respecto del debate político, ciertos usuarios lo cuestionaron y le comentaron debajo, en sus mismos tuits, algunas cosas como: "Pero al final yo estoy mirando #LaUno, ¿y vos, que sos el protagonista, no?"; "me imagino q miraste la novela y luego cambiaste, ¿no?"; "´Gonza´, todos mienten, por eso prefiero ver tu novela. No gastes energía en convencer a nadie"; y "yo mirando tu novela, chabón, me dejas más tirado que Lola cuando saliste del calabozo. Me pierdo los avances, ya fue… Abrazo". De qué trata 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece La historia transcurre en la villa “La Peñaloza”, donde conviven varios vecinos de distintas edades y diversidad sexual que, a pesar de la pobreza y de todas sus carencias cotidianas, siempre ayudan y luchan para lograr la supervivencia y la buena relación en general. Allí, el ambiente marcado por las drogas, el narcotráfico, las peleas entre las bandas y la diferencia de clases se mezclan con las historias de amor de los protagonistas, que descubren que si quieren transformar la realidad del conflictivo lugar deberán permanecer unidos. Cuándo y a qué hora se transmite La 1-5/18, la nueva novela de El Trece La novela La 1-5/18 se emite de lunes a viernes desde las 22 y la transmisión está a cargo de El Trece. Según indicó Adrián Suar en una entrevista con LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), hubo 200 personas involucradas en la producción entre los trabajadores y los artistas que forman parte de la misma.