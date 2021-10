De trabajar en la calle a ser protagonista de una serie de El Trece

La curiosa historia de uno de los actores de La 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar por El Trece. En el extranjero, fue mimo y malabarista, entre otras cosas.

La 1-5/18 (El Trece) no consiguió todavía el rating esperado por su Adrián Suar ni por su productora Pol-Ka en los primeros capítulos en la televisión abierta argentina, aunque sus personajes trascendieron más allá de la pantalla chica en sí y ahora se sinceran acerca de sus vidas personales. Si bien los protagonistas son Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia, entre otros, el resto de los integrantes del panel también tiene su historia para contar poco a poco.

Entre ellos, se destaca Lucas D´Amario, que hace de Jonathan en la nueva telenovela y que sorprendió con el testimonio sobre su pasado en la entrevista con el portal Teleshow: “Fui canillita del diario en el que hace unas semanas fui tapa”, declaró con relación a Poder Ciudadano, un medio de comunicación local de Arias, un pueblo de 9000 habitantes ubicado al sureste de Córdoba, su provincia natal.

Lucas D´Amario también reveló que hizo el casting de La 1-5/18 (El Trece) en muletas no porque su personaje lo necesitara, sino porque se había quebrado una pierna y aún le faltaba un mes para terminar su recuperación. Y, ya con respecto a su interpretación de "Jony", uno de los "capos" de una banda de delincuentes de la villa en La Uno, describió: “Él es bastante oscuro, hace casi todo mal. No lo juzgo, lo disfruto, trato de encontrarle la vuelta y alguna que otra similitud que pueda tener conmigo, pero no son demasiadas... Con una coach actoral le buscamos una vida paralela y tratamos de entender por qué era tan malo”.

Lucas D´Amario en la tapa de Poder Ciudadano, un diario de su barrio natal cordobés en el que fue canillita.

Ya consolidado en la telenovela de Suar, quien también trabajó como modelo y fue rugbier agregó: “Disfruto del presente laburando en un lugar hermoso con compañeros increíbles. Cuando termine, pensaré a dónde puedo viajar. Soy de hacer viajes bastante largos”. Además, el actor de 32 años describió como "muy loco" lo que vive en la actualidad y detalló que llegó a Buenos Aires hace una década, con el sueño de estudiar teatro y poder vivir de ello.

Lucas D’Amario, junto a algunos compañeros de La 1-5/18, por El Trece.

De hecho, el arte estuvo vinculado con él desde la infancia: si bien sus padres Alicia y Carlos nunca se dedicaron a la actuación de manera profesional, sí lo hicieron en algunos actos o celebraciones del pueblo. “En mi casa se actuaba y se jugaba, siempre lo tuve incorporado. Después me di cuenta de que podía trabajar y estudiar. Y empecé a conocer la Cuidad (de Buenos Aires) dando vueltas a la manzana”, profundizó D´Amario.

Al principio, en la Capital Federal apenas vendía celulares en la calle mientras estudiaba actuación hasta que, ya en 2013, debutó en la televisión en Solamente vos, la tira de Suar y Natalia Oreiro. “Me dije ´vamos a meterle, es por acá´”, reconoció este fanático de Chacarita que ya ganó varios miles de seguidores en las redes sociales desde que arrancó La 1-5/18.

Lucas D´Amario, Jonathan de La 1-5/18: de vivir en la calle en Brasil a la TV argentina

Acerca de su paso por el país vecino, en el que residió durante casi un año, el ex Entre Caníbales (2015) y Monzó (2018) regresó en 2019 a su tierra y recordó lo que fue permanecer en el extranjero: “Estuve de mochilero recorriendo todas las playas de Brasil y trabajando de lo que iba saliendo. Fui malabarista y mimo en la calle... También, camarero. Casi todo por la selva digamos, no en las ciudades". Y completó: "Me gusta vivir la experiencia de conocer a las personas de cada lugar, sus culturas... Vuelvo para actuar porque es lo que me gusta”.