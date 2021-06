Gladys Florimonte rompió el silencio tras la persecución política de Juana Viale: "No entiendo"

Sorpresivo comunicado de la actriz, luego de ser acosada políticamente por Juana Viale en la mesa de Mirtha Legrand. Gladys Florimonte se manifestó a través de las redes sociales.

Luego de la persecución política que sufrió a manos de Juana Viale, la actriz Gladys Florimonte decidió romper el silencio para dar su visión de los hechos. Lejos de polemizar, aseguró que no se sintió ofendida por la nieta de Mirtha Legrand y cerró el tema de la forma más amena posible, evitando cualquier tipo de represalias.

"No me sentí para nada ofendida por la pregunta de Juana Viale, ni me pareció mala leche ni nada. Es un sol de persona, súper amorosa y no entiendo por qué buscan algo malo donde no lo hay. La pasé genial en el programa", fueron las palabras que utilizó Gladys Florimonte para expresar lo que sintió en el programa del pasado fin de semana.

De este modo, y pese al destrato sufrido por parte de Juana Viale, Florimonte aseguró no haber sentido una saña política ni una tendencia opositora hacia el Gobierno. Esto fue en contrapartida de lo que muchos televidentes observaron, y de lo que las redes sociales manifestaron tras escuchar a la nieta de Mirtha Legrand hablar con total liviandad e impunidad sobre el sufragio de la actriz.

La "Negra" Vernaci se sacó y destrozó a Juana Viale por su pregunta a Gladys Florimonte

Acostumbrada a ser filosa y a no tener filtro a la hora de sus opiniones públicas, Elizabeth Vernaci destrozó una vez más a Juana Viale durante su programa de radio, La Negra Pop, que se emite por Pop 101.5.

Esta vez, disparó con munición gruesa contra la conductora de La Noche de Mirtha (El Trece), quien se había burlado en vivo de su propia invitada Gladys Florimonte, a la que le dijo: "Lo ibas a votar a Alberto (Fernández) y lo votaste. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...".

"La Negra" repasó el violento momento televisivo y salió con los tapones de punta contra Juana. Y apuntó: "¿En serio? ¿La respuesta de Gladys está? Si estaba todo cerrado y nadie trabaja en el teatro, es obvio que nadie pudo trabajar... ¡Qué fuerte! El problema es cómo votaste cuando votaste, cuando el voto es algo que es una decisión tuya, de la vida y de lo que sentís".

"Es como en otro momento se decía ´mirá la m... que es (Mauricio) Macri, mirá lo que votaste, mirá cómo te dejó en la lona... ¡Bueno, loco, yo lo voté porque pensé que iba a estar bien! Uno no vota a la gente pensando que va a estar todo mal", profundizó la conductora de Sobredosis de TV (C5N).