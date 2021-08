Gladys Florimonte reveló su mal momento en Intrusos: "Me deprimo"

La actriz detalló en Intrusos la crisis que vive en el plano laboral y repasó su vínculo con Marcelo Tinelli.

Gladys Florimonte fue como invitada al programa Intrusos (América TV) y reveló el mal momento que vive en el plano laboral, influenciado por la pandemia de coronavirus. "Sufro mucho la falta de trabajo", reconoció ante las preguntas de los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich acerca de su actualidad.

"Me deprimo, no sé qué hacer, me agarra una cierta ansiedad", admitió la famosa actriz y comediante de 63 años. "¿Viste las redes? La cuarentena la pasé en Córdoba, es como un campo, entonces era una loca... Estaba sola porque en el lugar no dejan entrar a nadie. Yo tengo a mis hermanos", profundizó una de las artistas argentinas más destacadas de las últimas décadas.

La relación de Gladys Florimonte con Marcelo Tinelli

Acerca de su vínculo vigente con el conductor que la ayudó a saltar a la fama gracias a la interpretación del personaje Zulma, que interrumpía constantemente al animador en el Bailando por un sueño (El Trece), señaló: "Al principio, ¿viste como es Marcelo? Tenés que entender y saber por dónde quiere que vayas. Alguna vez me dijo 'vos tenés idea de lo que estás generando en la gente?'. Pero a mí me lo decían por él".

Además, cuando Pallares la consultó sobre cómo se llevaba con los otros humoristas, que supuestamente estaban celosos, ella aseguró: "¿Vos sabés que ni me daba cuenta de eso? Nunca me importó. Era como que él (Tinelli) se divertía, yo me divertía, y nada. A mí nunca me dijeron nada, al contrario, me daban cosas: 'Llevale esto, llevale lo otro'".

Sin embargo, Lussich insistió con el tema: "Hay alguno que quiere estar en ese momento. 'Ella hace media hora que está, y yo me pinté y no me llaman'. Era así", le recordó el periodista uruguayo. Y Florimonte le respondió: "´Chato´ (Pablo Prada, el productor) me decía 'vos entendé, te tenés que quedar'. Claro, ¿qué pasa? Tenés que entender... Es muy difícil (estar ahí)".

Su cruce con Cinthia Fernández

"Si ella es diputada yo me voy del país, así te lo digo. Ya estamos, dejémonos de embromar. Yo voy a ser senadora, no sé, cualquiera. No, no, chicas, ya está. Dejémonos de embromar", había dicho Gladys en uno de los programas de Juana Viale que se emite por El Trece.

Entonces, cuando visitó el piso de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), en el que la vedette es panelista, Fernández la desafió: "¿Ya estás preparando las valijas para irte?", a lo que la actriz contestó: "Fue una humorada. Espero que ganes, te lo digo de todo corazón. Fue una humorada, no te podés enojar por eso".

No obstante, Cinthia prefirió cerrar el tema ahí: "Entiendo que hay mucha gente a la que le va a gustar y mucha gente a la que no, pero así como me tomo en serio las cosas en mi otro trabajo también estoy tomando en serio esto. Estoy estudiando muchísimo y estoy teniendo reuniones".