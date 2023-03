Gianinna Maradona habló de más y expuso su fuerte interna con Dalma: "Aunque me critiques"

Las hijas de Diego Maradona expusieron en las redes sociales un dato desconocido sobre su relación. Gianinna Maradona lanzó un dardo hacia Dalma en un comentario de Instagram.

Gianinna Maradona compartió un letal comentario en una de las publicaciones de Instagram de Dalma y llamó la atención de los usuarios de redes. La hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe demostró su amor por su sobrina, Roma, y expuso un drama interno con su hermana.

"Gracias, Veronica Ruiz, por retratar todo! Sos mi preferida forever! Gracias a mi mamá que organizo un fiestón con Flor y gracias a mi amiga del alma Carito por maquillarme. Gracias a todos por venir y disfrutar la felicidad de Roma! Fue una tarde hermosísima", escribió la hija mayor del legendario jugador de fútbol.

La madre de Benjamín Agüero le dio like a ese posteo de su hermana y en la sección de comentarios aprovechó para tirarle un dardo a la actriz: "Las amo! Aunque me critiques x WhatsApp te voy a comentar todas las publicaciones del cumpleaños de mi ahijada!". Con ese mensaje, la expareja de Daniel Osvaldo se refirió a un conflicto interno con Dalma pero, a pesar de la intriga que generó en la gente, no explicó cuáles son los motivos por los que su hermana mayor la habría retado por chat.

El recuerdo de Dalma Maradona a su padre en el triunfo de la Selección Argentina

La actriz recibida en la Universidad de las Artes recordó a Diego Maradona cuando la Scaloneta se consagró campeona del mundo, el 18 de diciembre del 2022. "Qué fuerte todo. Te extraño más que nunca. Deberías haber estado ahí. Gracias por todo!", escribió la joven en una de sus historias de Instagram. Además, Dalma compartió algunas imágenes de su padre y el lugar de Dios que mucho le dieron en el triunfo de Argentina en el Mundial de Fútbol.

Las profundas palabras de Dalma Maradona tras el fallecimiento de su padre

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no. Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos. Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón", escribió la actriz en el pie de foto de una publicación en la que compartió una imagen suya con su papá cuando era una niña. Y cerró: "Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí".